UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Бывшего чиновника УЗ будут судить за почти полмиллиарда убытков экологии

Автор: Сергей Пышкин

Экс-чиновника "Укрзализныци" будут судить из-за служебной халатности. Поступки злоумышленницы привели к убыткам экологии в размере 495 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, женщина, проигнорировала надлежащее оформление разрешений на проведение взрывных работ и не предотвратила взрыв на гранитном Пенизевицком карьере.

"В результате служебной халатности с мая 2017 года по октябрь 2018 года незаконно проведено 5 взрывов на территории Житомирской области и добыто почти 219 тыс. м куб габбро-анортозита, гранита, габбро-норита, чем окружающей среде причинен ущерб на сумму почти 495 млн грн", - отмечает пресс-служба.

Согласно ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины, бывшей исполняющей обязанности директора филиала Укрзализныци грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Фото: бывшего чиновника УЗ будут судить за почти полмиллиарда ущерба экологии (gp.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяЭкологическая катастрофа