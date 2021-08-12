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Колишнього посадовця УЗ будуть судити за майже півмільярда збитків екології

Автор: Сергій Пишкін

Експосадовця "Укрзалізниці" судитимуть через службову недбалість. Вчинки зловмисниці призвели до збитків екології у розмірі 495 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, жінка, проігнорувала належне оформлення дозволів на проведення вибухових робіт й не запобігла незаконному вибуху на гранітному Пенізевицькому кар’єрі.

"Внаслідок службової недбалості з травня 2017 року по жовтень 2018 року незаконно проведено 5 вибухів на території Житомирської області та видобуто майже 219 тис. м куб габро-анортозиту, граніту, габро-нориту, чим навколишньому природному середовищу заподіяно збитки на суму майже 495 млн грн", - відзначає пресслужба.

Відповідно до ч. 4 ст. 240 Кримінального Кодексу України, колишній виконувачці обов’язків директора філії Укрзалізниці загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

Фото: колишнього посадовця УЗ будуть судити за майже півмільярда збитків екології (gp.gov.ua)

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УкрзалізницяЕкологічна катастрофа