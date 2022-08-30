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"Бьют вслепую". Появились фото последствий утреннего обстрела Харькова

Фото: последствия обстрела Харькова (facebook.com/v.timoshko)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные утром обстреляли центральную часть Харькова. Ракеты, 9 "прилетов" которых были зафиксированы по городу, попали на территорию рынка, детского сада и частного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя полиции Харьковской области Владимира Тимошко.

"Рашисты снова обстреляли Харьков. Бьют вслепую. По мирному городу, который каждый день лечит раны, возобновляет бизнес, несмотря на войну, живет и работает, выпустили 9 снарядов! Есть погибшие и раненые", - написал он.

По словам Тимошко, цель обстрела одна - запугать людей, посеять панику.

"Как еще объяснить снаряды на территории детского сада, частного дома, рынка", - добавил он.

Как сообщалось, российские военные около 10 утра обстреляли центральную часть Харькова. По последним данным 4 человека погибли, а 11 получили ранения. Обстрел велся из дальнобойной ствольной артиллерии "Пион" калибром 203 мм.

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Харьков