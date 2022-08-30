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"Б'ють наосліп". З'явились фото наслідків ранкового обстрілу Харкова

Фото: наслідки обстрілу Харкова (facebook.com/v.timoshko)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові вранці обстріляли центральну частину Харкова. Ракети, 9 "прильотів" яких було зафіксовано по місту, потрапили на територію ринка, дитячого садка та приватного будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

"Рашисти знову обстріляли Харків. Б'ють всліпу. По мирному місту, яке кожного дня лікує рани, поновлює бізнес, не зважаючи на війну, живе і працює, випустили 9 снарядів! Є загиблі і поранені", - написав він.

За словами Тимошка, ціль обстрілу одна - залякати людей, посіяти паніку.

"Як ще пояснити снаряди на території дитячого садка, приватного будинку, ринку", - додав він.

Як повідомлялось, російські військові близько 10 ранку обстріляли центральну частину Харкова. За останніми даними 4 людей загинули, а 11 отримали поранення. Обстріл вівся з далекобійної ствольної артилерії "Піон" калібром 203 мм.

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Харків