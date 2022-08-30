ua ru
Вт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Бьют вслепую". Появились фото последствий утреннего обстрела Харькова

Новина українською →
Харьков, Вторник 30 августа 2022 13:31
"Бьют вслепую". Появились фото последствий утреннего обстрела Харькова Фото: последствия обстрела Харькова (facebook.com/v.timoshko)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные утром обстреляли центральную часть Харькова. Ракеты, 9 "прилетов" которых были зафиксированы по городу, попали на территорию рынка, детского сада и частного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя полиции Харьковской области Владимира Тимошко.

"Рашисты снова обстреляли Харьков. Бьют вслепую. По мирному городу, который каждый день лечит раны, возобновляет бизнес, несмотря на войну, живет и работает, выпустили 9 снарядов! Есть погибшие и раненые", - написал он.

По словам Тимошко, цель обстрела одна - запугать людей, посеять панику.

"Как еще объяснить снаряды на территории детского сада, частного дома, рынка", - добавил он.

Как сообщалось, российские военные около 10 утра обстреляли центральную часть Харькова. По последним данным 4 человека погибли, а 11 получили ранения. Обстрел велся из дальнобойной ствольной артиллерии "Пион" калибром 203 мм.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ
ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
"Русские живут в тотальном уродстве": киевский дизайнер о важности комфорта и эстетики на войне
Роман Чернышевкорреспондент "Русские живут в тотальном уродстве": киевский дизайнер о важности комфорта и эстетики на войне