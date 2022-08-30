ua ru
Вт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Б'ють наосліп". З'явились фото наслідків ранкового обстрілу Харкова

Новость на русском →
Харків, Вівторок 30 серпня 2022 13:31
"Б'ють наосліп". З'явились фото наслідків ранкового обстрілу Харкова Фото: наслідки обстрілу Харкова (facebook.com/v.timoshko)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові вранці обстріляли центральну частину Харкова. Ракети, 9 "прильотів" яких було зафіксовано по місту, потрапили на територію ринка, дитячого садка та приватного будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

"Рашисти знову обстріляли Харків. Б'ють всліпу. По мирному місту, яке кожного дня лікує рани, поновлює бізнес, не зважаючи на війну, живе і працює, випустили 9 снарядів! Є загиблі і поранені", - написав він.

За словами Тимошка, ціль обстрілу одна - залякати людей, посіяти паніку.

"Як ще пояснити снаряди на території дитячого садка, приватного будинку, ринку", - додав він.

Як повідомлялось, російські військові близько 10 ранку обстріляли центральну частину Харкова. За останніми даними 4 людей загинули, а 11 отримали поранення. Обстріл вівся з далекобійної ствольної артилерії "Піон" калібром 203 мм.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
"Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні
Роман Чернишевкореспондент "Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні