"Б'ють наосліп". З'явились фото наслідків ранкового обстрілу Харкова
Російські військові вранці обстріляли центральну частину Харкова. Ракети, 9 "прильотів" яких було зафіксовано по місту, потрапили на територію ринка, дитячого садка та приватного будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
"Рашисти знову обстріляли Харків. Б'ють всліпу. По мирному місту, яке кожного дня лікує рани, поновлює бізнес, не зважаючи на війну, живе і працює, випустили 9 снарядів! Є загиблі і поранені", - написав він.
За словами Тимошка, ціль обстрілу одна - залякати людей, посіяти паніку.
"Як ще пояснити снаряди на території дитячого садка, приватного будинку, ринку", - додав він.
Як повідомлялось, російські військові близько 10 ранку обстріляли центральну частину Харкова. За останніми даними 4 людей загинули, а 11 отримали поранення. Обстріл вівся з далекобійної ствольної артилерії "Піон" калібром 203 мм.
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