Бьют ногами и дубинками: у "Матросской тишины" жесткие задержания

Участники митинга в Москве пришли к СИЗО "Матросская тишина", где сидит оппозиционер Алексей Навальный. Правоохранители начали жестко задерживать активистов, бьют их ногами и дубинками.

Об этом сообщаю россСМИ.

Как сообщает "Медуза", возле СИЗО собралось около 200 протестующих, правоохранителей около 40. Ворота СИЗО перегородили грузовиком, проезжая часть перекрыта.

Как сообщает телеканал "Дождь", возле СИЗО кто-то из протестующих кинул дымовую шашку.

Отметим, по данным ОВД-Инфо, в Москве сегодня задержали уже 795 человек, в частности, 18 у СИЗО, всего по России - 2131.

Напомним, сегодня во многих городах России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сам Навальный на данный момент находится в СИЗО "Матросская тишина", куда его поместили по решению суда на 30 суток.

Алексей Навальный был задержан в московском аэропорту на прошлой неделе, сразу после того, как прилетел из Берлина. В Германии оппозиционер находился пять месяцев, проходя курс лечения и реабилитации из-за отравления "Новичком" в августе 2020 года. В это время в России Навальный был объявлен в розыск.

Навального задержали при прохождении пограничного контроля, на следующий же день состоялся суд. Заседание проходило в отделении полиции, такой формат в РФ объяснили тем, что у оппозиционера нет теста на коронавирус.