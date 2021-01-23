Дубинки против снежков. Последствия митингов в России в цифрах

Фото: митинг в России (фонтанка ру telegram10)

Митинги в России проходят 23 января по всей стране. Россияне вышли на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Подробнее о том, что происходит в РФ по состоянию на 18:00 - в материале РБК-Украина.

По информации россСМИ, митинги в России сопровождаются жесткими разгонами. Правоохранители применяют дубинки, задерживают участников акций. Также некоторые из задержанных сообщают в соцсетях о применении силы к ним и угрозах со стороны правоохранителей уже в автозаках. Кроме того, в некоторых регионах задержанным предлагали согласиться на заочный суд (без присутствия подозреваемых). Участники акций, в свою очередь, закидывают правоохранителей снежками. Столкновения и задержания прошли сегодня по всей России. Самый масштабный митинг проходит в Москве.

Число участников

По данным издания "Медуза", на митинг в Москве вышли около 40 тысяч человек, а всего по России - не менее 110 тысяч.

Силовики избивают и задерживают людей прямо на входе в метро «Цветной бульвар». Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/YozMSOZ2NO — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021

Задержания по всей стране

По данным ОВД-Инфо, число задержанных к вечеру составило 1873 человека. Больше всего задержанных в Москве (623) и Санкт-Петербурге (268), Новосибирске (95). Кроме того, больше 40 задержанных в Ставрополе, Воронеже, Казани и Сочи.

По данным россСМИ, в частности в Москве, в ходе митинга были задержаны 15 подростков.

На митингах в России есть пострадавшие

Как сообщает ТАСС, на акции в центре Москвы пострадали 42 сотрудника правоохранительных органов. Вместе с тем, о числе пострадавших среди митингующих не сообщается.

Из-за митингов в РФ начались проверки

Следком РФ заявил о проведении проверок "по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов" на митинге в Москве.

Напомним, ранее сообщалось, что на митинге в Москве задержали супругу Алексея Навального. Позже появилась информация, что Юлию Навальную освободили.