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Без бюрократии: Нацсовет представил концепцию реформы Таможни

Новости » Политика     30.06.2020 - 20:30
Без бюрократии: Нацсовет представил концепцию реформы Таможни
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Таможенную службу планируют сделать более автоматизированной

Во время заседания Национального совета реформ была представлена концепция реформирования Государственной таможенной службы. Таможня должна отойти от бюрократических процедур.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В частности, планируется создание "открытых таможенных пространств", которые позволят повысить зарплаты таможенникам, модернизировать инфраструктуру, а также автоматизировать и диджитализировать таможенную систему.

"Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это на платный сервис", - сообщил глава исполнительного комитета реформ Саакашвили.

Также в рамках реформы планируют усилить ответственность за контрабанду и унифицировать таможенные ставки.

"Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер - это руководитель таможни, который сможет внедрить (реформу. - ред.) в жизни", - сказал президент Владимир Зеленский.

Кроме этого была представлена предварительная версия законопроекта о налоге на выведенный капитал. Участники согласились продолжить работу над его совершенствованием.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за коррупции были уволены половина региональных руководителей таможенных служб.

Также сообщалось, что в Минфине дали поручение Таможенной службе разработать механизм случайной ротации на постах, для уменьшения случаев контрабанды.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийГосударственная таможенная службаконтрабанда
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