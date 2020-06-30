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Без бюрократії: Нацрада представила концепцію реформи Митниці

Новини » Політика     30.06.2020 - 20:30
Без бюрократії: Нацрада представила концепцію реформи Митниці
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Митну службу планують зробити більш автоматизованою

Під час засідання Національної ради реформ була представлена концепція реформування Державної митної служби. Митниця повинна відійти від бюрократичних процедур.

Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

Зокрема, планується створення "відкритих митних просторів", які дозволять підвищити зарплати митникам, модернізувати інфраструктуру, а також автоматизувати і діджиталізувати митну систему.

"Головною концепцією відкритого митного простору є те, що ми відходимо від класичного штампа і перетворюємо це на платний сервіс", - повідомив голова виконавчого комітету реформ Саакашвілі.

Також в рамках реформи планують посилити відповідальність за контрабанду та уніфікувати митні ставки.

"Якщо ми говоримо про митну реформу, у нас повинен бути менеджер - це керівник митниці, який зможе впровадити реформу. - ред.) в життя", - сказав президент Володимир Зеленський.

Крім цього була представлена попередня версія законопроекту про податок на виведений капітал. Учасники погодилися продовжити роботу над його вдосконаленням.

Раніше РБК-Україна писало, що з-за корупції були звільнені половина регіональних керівників митних служб.

Також повідомлялося, що у Мінфіні дали доручення Митній службі розробити механізм випадкової ротації на посадах, для зменшення випадків контрабанди.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Володимир ЗеленськийГосударственная таможенная службаконтрабанда
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