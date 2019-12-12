Бюро для президента: как Зеленский усиливает контроль над правоохранительной системой

Владимир Зеленский берет под контроль правоохранительную систему (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Верховная рада 3 декабря проголосовала поправки к закону о Государственном бюро расследований (ГБР). Изменения, которые изначально выглядели "декоративными", в итоге привели к кардинальному переформатированию как структуры ведомства, так и модели его управления.

Бюро, которое по действующему законодательству должно быть независимым и политически нейтральным органом, может перейти под контроль президента Украины. Как это удалось Владимиру Зеленскому и чем это грозит всей правоохранительной системе – в материале РБК-Украина.

В 2017 году назначение Романа Трубы директором ГБР было одновременно неожиданным и абсолютно прогнозируемым. Формат со "слабым" и управляемым руководителем и "сильными" заместителями (Ольгой Варченко и Александром Буряком) был согласован тогдашней коалицией – фракциями "БПП" и "Народный фронт".

До поры до времени эта конструкция могла существовать и даже демонстрировать какую-никакую эффективность, но после смены власти в итоге и она была поддана ревизии.

Так, принятые парламентом в начале декабря изменения отменяют коллегиальный принцип управления Госбюро, передавая все полномочия исключительно руководителю ведомства. Но сам он фактически становится фигурой из президентской вертикали власти.

Зеленский ранее добился назначения своего друга детства Ивана Баканова главой СБУ, а Руслана Рябошапки – "100% своего прокурора" – руководителем ГПУ. Теперь же он получит право назначить нового и.о. директора ГБР на фактически неограниченный срок. В дальнейшем президент сможет использовать эффективные рычаги управления для максимального контроля за деятельностью этого органа.

Все это происходит на фоне ситуативного, но прочного союза команды Зеленского с главой МВД Арсеном Аваковым, который все еще находится на неограниченном "испытательном сроке".

Опрошенные РБК-Украина эксперты видят в этих процессах существенное усиление власти президента над украинской правоохранительной системой, и, более того, подчеркивают, что оно крайне сомнительно с точки зрения действующей Конституции.

Концентрация силы

Включение ГБР в систему "президентских" силовых структур ведет к концентрации в одних руках контроля над следственными органами. Это может нести в себе серьезные риски для государства, отмечает старший научный сотрудник Института государства и права Николай Сирый.

"По состоянию на сегодня президент Украины имеет чрезвычайно большое влияние на СБУ, президент имеет также большое влияние на ГПУ… И теперь мы видим, что в связи с этими изменениями именно президент получает полномочия по утверждению структуры ГБР и назначению его главы. Это очень большие перекосы в системе распределения властных полномочий, и эти перекосы не идут на пользу обществу, не идут на пользу власти", – считает юрист.

По мнению главы Научно-консультативного совета при ГБР Николая Хавронюка, усиление влияния президента на правоохранительную систему действительно прослеживается, но оно может быть обусловлено его полномочиями по обеспечению национальной безопасности.

"Сейчас неправильная ситуация, когда часть правоохранительных органов "замыкается" на Кабмине, а другая часть – на президенте. С другой стороны, в соответствии с Конституцией, президент обеспечивает вопрос государственной безопасности. С этой точки зрения преступность должностных лиц, которую расследует ГБР, или топ-коррупция, которую расследует НАБУ, – это вопросы национальной безопасности, и поэтому мы, теоретически, можем говорить о правомочности желания президента влиять в этой сфере", – сказал он.

Изменения претерпит также конкурсная комиссия по отбору нового руководителя ГБР. В ее состав будут включены по три представителя от Зеленского, Верховной рады и международных антикоррупционных организаций. В таком формате вполне вероятной выглядит ситуация, когда абсолютное большинство голосов при конкурсном отборе будут иметь пропрезидентские силы.

Именно это, а также влияние президента на Совет общественного контроля при ГБР, могут стать основными проблемными точками, считает сооснователь StateWatch Александр Леменов.

"Ключевая проблема в том, что непонятно почему президент должен утверждать положение о Совете общественного контроля при ГБР. Это первое. А второй вопрос, который меня действительно волнует – это состав конкурсной комиссии. Естественно будет перекос, мне бы хотелось, чтобы "международников" было больше", – уточнил эксперт.

При этом Леменов не видит опасности в усилении президентского влияния на ГБР. По его словам, в течении двух лет работы бюро и так было постоянно подвержено политическому влиянию и не смогло стать действительно независимым органом. Он считает основной ценностью принятого закона возможность "перезагрузить" Государственное бюро расследований.

В свою очередь глава профильного комитета Верховной рады, депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский сразу после голосования заявил журналистам, что принятые изменения сделают ГБР более независимым. По его мнению, этому поспособствует именно изменение состава конкурсной комиссии.

"Я думаю, что это то, что повысит независимость этого органа и кандидатов, которые будут рассматриваться", – заявил глава комитета, которого, кстати, называют одним из кандидатов на пост директора бюро.

По поводу возможного назначения Монастырский уклончиво ответил, что имеет определенные амбиции, но не может комментировать, так как это зона ответственности президента.

По данным информированных источников РБК-Украина, Банковая рассматривает на эту должность и заместителя генпрокурора Виктора Трепака. Среди кандидатов также числятся: заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов, глава комитета ВР по правовой политике Ирина Венедиктова и первый зампрокурора Николаевской области Александр Билоус.

Изменить Конституцию

Возможное усиление контроля президента над работой Госбюро – не единственный спорный момент, который возникает после принятия парламентом указанного закона. С юридической точки зрения возможность назначения президентом главы правоохранительного органа сомнительна. Такая функция отсутствует в 106 статье Конституции, где перечислены полномочия главы государства.

Законопроект, предлагающий внести необходимые изменения в Основной закон, еще в сентябре был передан Верховной радой в КСУ, но по состоянию на начало декабря решения по нему суд еще не вынес.

По данным источника РБК-Украина в суде, скорее всего до Нового года документ все же будет рассмотрен и признан соответствующим Конституции. Но после этого перед президентским офисом будет стоять еще более сложная задача – собрать 300 голосов в парламенте для закрепления в Основном законе новых полномочий гаранта.

По мнению экспертов, до получения выводов КСУ принимать законодательные изменения и оставлять в них право президента, которое оспаривается в суде, – довольно сомнительная идея.

"С первых дней вступления в силу президентских полномочий Зеленского специалисты, в том числе и я, обращали внимание, что желательно было бы президенту провести ревизию своих полномочий и как можно скорее вернуться к их конституционному объему, и ни в коем случае не брать на себя те полномочия, которые не предусмотрены Конституцией. Как видите, не возникло нужды прислушиваться к этому, парламент проголосовал, как я понимаю, в согласии с мнением президента. Эта позиция, очевидно, была согласована с Офисом президента, хотя это и неконституционное действие", – считает юрист Сирый.

Хавронюк в целом согласен с такой позицией коллеги, но допускает, что спешка президентской команды была оправдана дополнительными факторами.

"По моему мнению, президент действительно пошел на определенный риск, учитывая эти изменения в закон (о ГБР. – ред.). Потому что, если быть уже последовательными, то надо было сначала дождаться, что скажет КСУ относительно конституционности вообще такого подхода, а потом уже, руководствуясь соответствующим решением, предлагать изменения. Но, видимо, ситуация не терпела промедления и потому взяли и сделали так, как сделали", – отметил эксперт.

Кроме того, юристы также обращают внимание на неоправданное изменение статуса ГБР с "органа исполнительной власти" на "правоохранительный орган". Это новшество достаточно необычным способом выводит Госбюро из сферы влияния Кабинета министров, отмечает адвокат по уголовным делам юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Денис Ненов.

"На выведение ГБР из системы органов исполнительной власти не дает достаточных оснований Конституция, так как согласно п. 7 ст. 116 Основного Закона именно Кабинет министров Украины осуществляет меры по обеспечению борьбы с преступностью. При этом действующим законодательством не регламентирована система правоохранительных органов, особенности ее организации и деятельности. Даже единого определения термина "правоохранительные органы" не существует – оно дается в восьми разных актах законодательства", – отметил он.

В любом случае, ни у кого из экспертов не возникает сомнений, что глава государства в ближайшее время подпишет закон и назначит нового руководителя бюро. Руководителя с существенно расширенными полномочиями, но и со значительно увеличенной политической зависимостью от Банковой.