Бюллетени для зарубежных избирательных участков могут дозаказать

После составления окончательных списков на выборах 2019 количество избирателей на заграничном избирательном округе может увеличиться. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Ольга Лотюк, передает корреспондент РБК-Украина

В ЦИК сообщили, что сейчас напечатано 420 342 бюллетеня - по количеству избирателей, которые находились в Государственном реестре избирателей на момент заказа бюллетеней.

"Мы не можем предсказать, но эта цифра может увеличиться. Тогда будет происходить дозаказ (бюллетеней, - ред.)", - отметила Лотюк.

По ее словам, ЦИК может увеличить и заказ бюллетени для заграничных участков за того, что окончательное количество избирателей может измениться в этот понедельник.

"25 марта - это последний день, когда избиратели еще могут изменить место голосования без изменения избирательного адреса. Это касается и тех избирателей, которые проживают или временно находятся за рубежом", - добавила она.

В ЦИК подчеркнули, что для включения в списки избирателей на заграничных избирательных участках украинцам заграницей подают заявления в отделение Государственного реестра избирателей. Из-за постоянного поступления таких заявлений данные реестра постоянно изменяются.

"В реестре каждый день цифры меняются. Поэтому уже возможно, что с тех пор как были заказаны бюллетени цифра избирателей увеличилась, и еще сегодня есть день. Но подчеркиваю, что когда заказывали бюллетени выходили и из числа избирателей, и из того, что закон разрешает 0,5 % избирателей, которые есть на участке", - добавила член комиссии.

Ранее сообщалось, что перед выборами 2019 на зарубежные избирательные участки передали почти полмиллиона бюллетеней.

РБК-Украина писало, что по данным ЦИК, услугой временного изменения места голосования на выборах президента 2019 воспользовались более 240 тысяч избирателей.