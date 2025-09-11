З бюджету Києва "заднім числом" заберуть 8 млрд гривень, - Загуменний

Президент підписав закон про вилучення з бюджету Києва 8 млрд грн попри те, що він є неконституційним та незаконним. До того ж гроші у столиці заберуть "заднім числом", з серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного.
Так, закон України про вилучення з міського бюджету 8 мільярдів гривень підписаний та вступив у силу. Згідно з цим законом вносяться зміни до Бюджетного кодексу, який має вищу юридичну силу, та, як виняток, забирається гарантований 10-відсотковий податок на прибуток, що мав би надходити до бюджету громади, і перенаправляється до резервного фонду державного бюджету. Ця норма вступає в силу з 1 серпня 2025 року, тобто традиційно «заднім числом», - написав Дмитро Загуменний.
Він зазначив, що закон підписаний попри зауваження та застереження, викладені у висновках Головного науково-експертного управління та Головного юридичного управління Верховної Ради України.
Зокрема, Головне науково-експертного управління ВРУ наголошує, що положення закону про вилучення 8 млрд у Києва не узгоджується з принципом самостійності бюджетної системи України. Це рішення може негативно позначитися на збалансованості місцевого бюджету та збалансованості бюджетної системи України. Не надано належного фінансово-економічного обґрунтування пропозиції тощо.
Головне юридичне управління ВРУ наголосило, що "вказане знаходиться поза межами конституційних приписів". Також не передбачено заміни джерел доходу бюджету міста Києва, зменшеного цим законом, зазначив Загуменний.
Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав президента не підписувати закон про вилучення у Києва 8 млрд грн як такий, що порушує Конституцію, Бюджетний кодекс та закон про столицю.
Також експерти попереджали, що наслідки цього закону відчує кожен киянин. Зокрема, бюджетники, ВПО, користувачі громадського транспорту тощо.