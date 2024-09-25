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До бюджету-2025 закладений курс долара у 45 гривень: чому це не прогноз

Фото: Курс долара у 2025 році не обов’язково буде 45 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Кисляк, Олександр Білоус

Кабінет міністрів заклав до проєкту державного бюджету на 2025 рік середньорічний курс 45 гривень за долар. Але зараз неможливо спрогнозувати, яким він буде.

"Це припущення для бюджетних розрахунків, але ні ані уряд, ані НБУ не встановлюватиме курс на такому рівні своїми рішеннями. Тож, в дійсності, прогнозувати точні значення курсу гривні просто неможливо", - констатує економістка Центру економічної стратегії Олександра Мироненко.

Курс в бюджеті-2025

Нагадаємо, уряд заклав у проєкт бюджету на 2025 рік курс на рівні 45 грн/долар.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що цей курс є виключно розрахунковим.

"Щодо курсу, закладеного до бюджету, то НБУ ніколи не прив'язується до цього показника, він виключений розрахунковий. Для нас має значення фактичний курс, який визначається ринком", - сказав він.

Гелетій зазначив, що у НБУ завжди говорять про те, що "завищений курс може призвести до завищених податків на імпорт, може дати змогу внаслідок конвертації більший обсяг міжнародної допомоги в гривневому еквіваленті".

На 25 вересня НБУ встановив курс 41,37 грн/долар.

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