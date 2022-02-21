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Бюджетные деньги должны направляться на оборону, - нардеп

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 16:40
Бюджетные деньги должны направляться на оборону, - нардеп Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: Наталия Гурковская

Ситуация в Украине сейчас критическая и все ресурсы, в том числе финансовые, должны быть направлены на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата Киры Рудык относительно "экономического паспорта".

"Может ли быть ситуация в стране более критической, чем сейчас? Мы должны переформатировать все наши ресурсы и все наши средства на оборону", - подчеркнула Рудык в эфире телеканала "Украина 24".

Нардеп выразила удивление тем фактом, что власть призывает наших международных партнеров действовать уже сейчас, однако сама почему-то не принимает необходимые решения по перераспределению средств на вооружение и оборону.

"Сейчас нужно максимально вкладывать деньги в нашу оборону. Это касается и привлечения международных инвестиций", - подчеркнула нардеп.

Как известно, президент внес на рассмотрение в парламент законопроекты о введении "экономического паспорта украинца". Эта инициатива была раскритикована международными и украинскими экономистами, ведь она не только дискриминирует украинских детей по году рождения (паспорта будут доступны только для детей с 2019 года рождения), но также приведет к наращиванию государственного долга, разбалансированию поступлений и дефициту средств на социальные выплаты.

Как сообщалось, ранее Рудык призвала Верховную раду поддержать постановление о санкциях против депутатов Госдумы РФ.

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Кира Рудик
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