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Бюджетні гроші зараз мають спрямовуватися на оборону, - нардеп

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Київ, Понеділок 21 лютого 2022 16:40
Бюджетні гроші зараз мають спрямовуватися на оборону, - нардеп Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

Ситуація в Україні зараз критична, і всі ресурси, у тому числі фінансові, мають бути спрямовані на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар народного депутата Кіри Рудик щодо "економічного паспорта".

"Чи може бути ситуація в країні критичнішою, ніж зараз? Ми маємо переформатувати всі наші ресурси і всі наші кошти на оборону", - наголосила Рудик у ефірі телеканалу "Україна 24".

Нардеп висловила здивування тим фактом, що влада закликає наших міжнародних партнерів діяти вже зараз, проте сама чомусь не ухвалює необхідних рішень щодо перерозподілу коштів на озброєння та оборону.

"Зараз треба максимально вкладати гроші в нашу оборону. Це стосується також і залучення міжнародних інвестицій", - наголосила нардеп.

Як відомо, президент вніс на розгляд у парламент законопроєкти щодо запровадження «економічного паспорту українця». Ця ініціатива була розкритикована міжнародними та українськими економістами, адже вона не тільки дискримінує українських дітей за роком народження (паспорти будуть доступні тільки для дітей з 2019 року народження), але також призведе до нарощування державного боргу, розбалансування надходжень та дефіциту коштів на соціальні виплати.

Як повідомлялося, раніше Рудик закликала Верховну раду підтримати ухвалу про санкції проти депутатів Держдуми РФ.

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Кіра Рудик
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