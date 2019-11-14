В бюджетном комитете отреагировали на голосование за акцизную правку

Верховная рада Украины поддержкой акцизной правки в Бюджетный кодекс не согласилась с позицией президента Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь комитета по вопросам бюджета Владимир Цабаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в изменениях в Бюджетный кодекс предлагали 13,44% акциза с топлива забрать у местных бюджетов и перенести в Дорожный фонд. Позиция правительства заключалась в том, чтобы эти 7,7 млрд гривен направлялись в Дорожный фонд, а затем распределялись между местными бюджетами.

"Вчера предложение комитета, я так понимаю, что это также была и позиция президента…Но Верховная рада не согласилась с позицией президента и 270 голосов проголосовали за то, чтобы эти деньги остались на местах", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада оставила миллиардные акцизные сборы на местах. При этом профильный комитет был против правки, так как этот налог не относится к доходам общего фонда госбюджета, а в полном объеме зачисляется в специальный фонд как источник поступлений Дорожного фонда. В комитете отмечают, что это приведет к разбалансированию показателей проекта госбюджета-2020.