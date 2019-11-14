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У бюджетному комітеті відреагували на голосування за акцизну правку

Новини » Політика     14.11.2019 - 12:20
У бюджетному комітеті відреагували на голосування за акцизну правку
Фото: Володимир Цабаль (goloszmin.org)

У комітеті вважають, що "Слуга народу" не погодилася з позицією Зеленського

Верховна рада України підтримкою акцизної правки в Бюджетний кодекс не погодилася з позицією президента Володимира Зеленського. Про це заявив секретар комітету з питань бюджету Володимир Цабаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у змінах до Бюджетного кодексу пропонували 13,44% акцизу з палива забрати у місцевих бюджетів і перенести в Дорожний фонд. Позиція уряду полягала в тому, щоб ці 7,7 млрд гривень прямували в Дорожний фонд, а потім розподілялися між місцевими бюджетами.

"Вчора пропозиція комітету, я так розумію, що це також була і позиція президента...Але Верховна рада не погодилася з позицією президента і 270 голосів проголосували за те, щоб ці гроші залишилися на місцях", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада залишила мільярдні акцизні збори на місцях. При цьому профільний комітет був проти правки, так як цей податок не належить до доходів загального фонду держбюджету, а в повному обсязі зараховується у спеціальний фонд як джерело надходжень до Дорожного фонду. У комітеті зазначають, що це призведе до розбалансування показників проекту держбюджету-2020.

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