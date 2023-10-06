Бюджетный комитет обновил изменения для законопроекта о военном "НДФЛ": какое распределение

Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады Украины обновил этим утром одобренные накануне изменения к рекомендованному ко второму чтению проекту закона № 10037 по военному налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и акцизу.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на главу Бюджетной комиссии народного депутата Роксолану Пидласу .

"С 1 октября по 31 декабря 2023 года "военное НДФЛ" направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: ГСЗИ на дроны (13 млрд грн) и Минобороны на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн)", - рассказала она.

Кроме того, с 1 января и по 31 декабря года, в котором прекращен или отменен режим военного положения - "военное НДФЛ" распределяется в таких пропорциях:

45% - ГСЗИ на дроны (прогноз 43+ млрд грн);

45% - Минстратегпром для развертывания производства боеприпасов и оружия (43+ млрд грн);

10% - распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд).

"Все остальные параметры законопроекта рекомендуются оставить без изменений", - добавила Пидласа.

Как уточнил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram, в Бюджетном комитете за такое обновление проекта закона проголосовали 22 члена, и еще двое - воздержались.

"Осталась норма, забирающая 100%, но меняется пропорция как используются эти деньги уже в рамках общего бюджета. Единственное, что с нового года 10% - будет затем прямо направлено военными частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ", - расскзал нардеп.

Кроме того, в законопроекте остается ретроспективная норма о 1 октября 2023 года.

"Вот это важная часть: Комитет по вопросам обороны согласовывает направления использованием "военного НДФЛ", которые поступят в ГССИ и Минстратегпром", - говорит Железняк.

Он также выразил сомнения, что в Раде это "существенно упростит рассмотрение поправок в зале, а их там уже будет 910 поправок".

Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о перенаправлении налога на доходы военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Решение поддержали 236 депутатов.

Вчера, 5 октября, Комитет по вопросам бюджета ВРУ одобрил ко второму чтению законопроект по "военному НДФЛ" и акцизу, в который были внесены изменения.