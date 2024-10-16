"Бюджетный" борщ. Сколько стоит набор продуктов для блюда и где самые низкие цены

Цена продуктов для традиционного украинского блюда за год существенно изменилась. Борщевой набор овощей подорожал из-за неурожаев, также выросла стоимость мяса.

РБК-Украина посчитало, во сколько обойдется приготовить борщ и где выгоднее купить ингредиенты.

Цена борщового набора в октябре 2024

Чтобы сварить борщ по классическому рецепту, понадобится:

500 г капусты,

200 г свеклы,

300 г картофеля,

200 г моркови,

150 г репчатого лука,

50-70 г томатной пасты,

30 мл рафинированного масла для зажарки.

Из такого набора продуктов выйдет 3-х литровая кастрюля "постного блюда". В рецепте борща с мясом обычно используют свиные ребрышки. Их нужно 400 г.

Мясо является основной составляющей в себестоимости борщевого набора, поэтому такой вариант блюда получится гораздо дороже.

При этом стоимость продуктов для борща на рынках и в маркетах может отличаться, что поможет сэкономить. Сейчас ситуация с ценами следующая:

Капуста белокочанная

За полкилограмма капусты придется заплатить 14,2 грн (средняя цена по супермаркетам – 28,32 грн за килограмм). При этом по акционному предложению в АТБ капуста стоит 27,95 грн/кг, а в Varus – 29,9 грн/кг.

Скриншот gotoshop.ua

На рынках стоимость капусты колеблется от 23 до 30 грн/кг. К примеру, на "Столичном" в Киеве, средняя цена – 24 грн/кг.

Картофель

Картофель остается рекордсменом по росту цены в последние месяцы, в частности, из-за неблагоприятной погоды и нехватки урожая.

Средняя цена картофеля в супермаркетах составляет 28,16 грн/кг. Самая низкая стоимость на 15 октября была в "Эко-маркете" – 24,8 грн/кг. Если покупать картофель на рынке, цены стартуют от 24 грн/кг.

Таким образом, приблизительная стоимость 300 г картофеля для борща составляет 8,4 грн.

Свекла

Свекла в супермаркетах в среднем стоит 15,4 грн/кг. Цена в АТБ – 14,59 грн/кг, в Novus – 14,89 грн/кг, в "Сильпо" – 16,4 грн/кг. На рынке "Столичный" – 18 грн/кг.

По рецепту борща, 200 г свеклы обойдется примерно в 3,1 грн.

Морковь

Цена на морковь по супермаркетам: АТБ и Novus – 19,59 грн/кг; Varus – 21,9 грн/кг; "Эко-маркет" – 19,5 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

На рынке средняя цена килограмма моркови составляет 19 грн. Для борща 200 г морковь будет стоить около 4 грн.

Лук репчатый

Стоимость лука в сетях супермаркетов: АТБ – 15,95 грн/кг, в "Сильпо" – 15,4 грн/кг, в "Эко-маркете" – 15,3 грн/кг. На рынке овощ стоит 14-16 грн за килограмм.

Для борща понадобится репчатый лук на 2,5 грн.

Томатная паста

Томатная паста в супермаркетах стоит около 16 грн за пакетик 70 г (16,3 грн – "Appetito piatto" в АТБ; 15,9 грн – "Varto" в Varus, 16,29 грн – "Томатино" в "Эко-маркете").

Масло

Для борща понадобится 30 мл масла для зажарки примерной стоимостью 2,2 грн. Емкость 850 мл подсолнечного масла "Щедрый дар" в среднем стоит 61,81 грн.

Свинина

Средняя цена килограмма свиных ребер по супермаркетам составляет 176,3 грн. В Auchan мясо обойдется в 160,9 грн/кг, в "Эко-маркете" – 164,9 грн/кг, в Novus – 179 грн/кг. На "Столичном" рынке свиные ребра продают по минимальной цене 180 грн/кг.

То есть, 400 г мяса для борща будет стоить до 71 грн.

Скриншот auchan.zakaz.ua

"Самым бюджетным" вариантом является борщ без мяса, ведь по ценам в маркетах и ​​на рынках, стоимость 3-х литровой кастрюли "постного" борща будет составлять 50,4 грн. Блюдо с мясом обойдется в 121,4 грн.

На сколько подорожал борщ

За последний год приготовить украинский борщ стало гораздо дороже.

Портал Минфин приводит ежемесячную стоимость борщевого набора на основании цен в сетях супермаркетов. Если сравнить с октябрем 2023, больше всего возросла стоимость именно постного блюда – почти вдвое.

Год назад борщ без мяса стоил 36,24 грн, а мясной – 109,51 грн (данные на 1 октября 2023).

Среди причин – погода (низкая урожайность картофеля и капусты из-за неблагоприятных условий), рост стоимости электроэнергии и топлива.

При подготовке использовались данные портала Минфин, сетей супермаркетов, сайта GoToShop и рынка "Столичный", публикации EastFruit.