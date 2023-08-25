Бюджетникам на прифронтових територіях підвищили зарплати

Кабінет міністрів України встановив надбавки до посадового окладу працівникам бюджетних установ на період воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram .

За його даними, працівникам виплачується щомісячна надбавка за фактично відпрацьований час:

на територіях можливих бойових дій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, у граничному розмірі 50% посадового окладу;

на територіях активних бойових дій, для яких не визначена дата завершення бойових дій, у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Крім того, працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору на територіях, включених до переліку Мінреінтеграції, виплачується надбавка за фактично відпрацьований час у 100% посадового окладу.