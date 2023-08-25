Бюджетникам на прифронтових територіях підвищили зарплати
Кабінет міністрів України встановив надбавки до посадового окладу працівникам бюджетних установ на період воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.
За його даними, працівникам виплачується щомісячна надбавка за фактично відпрацьований час:
- на територіях можливих бойових дій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, у граничному розмірі 50% посадового окладу;
- на територіях активних бойових дій, для яких не визначена дата завершення бойових дій, у граничному розмірі 100% посадового окладу.
Крім того, працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору на територіях, включених до переліку Мінреінтеграції, виплачується надбавка за фактично відпрацьований час у 100% посадового окладу.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив не підвищувати зарплати бюджетників у 2023 році.
Станом 1 липня 2023 у 107 органах державної влади фактично працює 173,1 тисячі осіб. Протягом першого фактична чисельність працівників скоротилася на 2,7 тисячі осіб.