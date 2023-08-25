Бюджетникам на прифронтовых территориях повысили зарплаты

Кабинет Министров Украины установил надбавки к должностному окладу работникам бюджетных учреждений на период военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его данным, работникам выплачивается ежемесячная надбавка за фактически отработанное время: на территориях возможных боевых действий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, для которых не определена дата прекращения возможности боевых действий, в предельном размере 50% должностного оклада;

на территориях активных боевых действий, для которых не определена дата завершения боевых действий, в предельном размере 100% должностного оклада. Кроме того, работникам поставщиков социальных услуг коммунального сектора на территориях, включенных в перечень Минреинтеграции, выплачивается надбавка за фактически отработанное время в 100% должностного оклада.