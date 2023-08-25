Бюджетникам на прифронтовых территориях повысили зарплаты
Кабинет Министров Украины установил надбавки к должностному окладу работникам бюджетных учреждений на период военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
По его данным, работникам выплачивается ежемесячная надбавка за фактически отработанное время:
- на территориях возможных боевых действий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, для которых не определена дата прекращения возможности боевых действий, в предельном размере 50% должностного оклада;
- на территориях активных боевых действий, для которых не определена дата завершения боевых действий, в предельном размере 100% должностного оклада.
Кроме того, работникам поставщиков социальных услуг коммунального сектора на территориях, включенных в перечень Минреинтеграции, выплачивается надбавка за фактически отработанное время в 100% должностного оклада.
Напомним, Кабинет Министров Украины решил не повышать зарплаты бюджетников в 2023 году.
По состоянию на 1 июля 2023 года в 107 органах государственной власти фактически работает 173,1 тысячи человек. В течение первого фактическая численность работников сократилась на 2,7 тысяч человек.