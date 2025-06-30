Бюджетна реформа Трампа знищить медичний захист 12 млн американців: що відомо

Отож, за новими підрахунками позапартійного Бюджетного управління Конгресу США (CBO), якщо сенатська версія законопроєкту про бюджет стане законом, то до 2034 року майже 11,8 мільйона американців можуть залишитися без медичного страхування. Це навіть на мільйон більше, ніж передбачалося у попередньому проєкті від Палати представників.

Документ передбачає масштабне скорочення фінансування Medicaid, Medicare та Obamacare - сукупно на понад 1,1 трильйона доларів протягом наступного десятиліття, з чого понад трильйон припаде саме на Medicaid.

Найбільше ці обмеження торкнуться людей з низьким доходом, пенсіонерів, дітей і людей з інвалідністю, адже сьогодні програма Medicaid охоплює понад 71 мільйон американців.

Разом з тим, понад 80% американців можуть розраховувати на зниження податків уже наступного року, але найбільше від цього виграють заможні платники податків, вважають в Центрі податкової політики.

Крім того, законопроєкт передбачає вимогу до роботи для більшості дорослих, які хочуть отримати медичну допомогу, та зменшує обсяг податків, які штати можуть стягувати з медичних працівників для фінансування Medicaid.