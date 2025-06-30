Бюджетная реформа Трампа уничтожит медицинскую защиту 12 млн американцев: что известно

Так, по новым подсчетам беспартийного Бюджетного управления Конгресса США (CBO), если сенатская версия законопроекта о бюджете станет законом, то к 2034 году почти 11,8 миллиона американцев могут остаться без медицинского страхования. Это даже на миллион больше, чем предполагалось в предыдущем проекте от Палаты представителей.

Документ предусматривает масштабное сокращение финансирования Medicaid, Medicare и Obamacare - совокупно более чем на 1,1 триллиона долларов в течение следующего десятилетия, из чего более триллиона придется именно на Medicaid.

Больше всего эти ограничения коснутся людей с низким доходом, пенсионеров, детей и людей с инвалидностью, ведь сегодня программа Medicaid охватывает более 71 миллиона американцев.

Вместе с тем, более 80% американцев могут рассчитывать на снижение налогов уже в следующем году, но больше всего от этого выиграют состоятельные налогоплательщики, считают в Центре налоговой политики.

Кроме того, законопроект предусматривает требование к работе для большинства взрослых, которые хотят получить медицинскую помощь, и уменьшает объем налогов, которые штаты могут взимать с медицинских работников для финансирования Medicaid.