UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бюджетна декларація на 2025-2027 роки містить низку позитивних сигналів для бізнесу, - Леонов

Фото: Олексій Леонов (архівне фото)
Автор: Олександр Мороз

Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Найважливішим питанням у цьому документі є забезпечення сектора оборони й безпеки, інші пріоритетні напрямки – це нова ветеранська політика, забезпечення економічної стійкості, євроінтеграція, енергетична незалежність нашої держави.

Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань податкової та митної політики Олексій Леонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"У схваленій бюджетній декларації бачу декілька позитивних сигналів для бізнесу. Ставки ключових податків у цьому документі – НДС, податок на прибуток підприємства, податок на доходи фізичних осіб – залишаються без змін", - повідомив політик. 

За його словами, також очікується, що гривня збереже свою стабільність: курс долара на найближчі три роки прогнозується на рівні 45-46 грн. Зростання споживчих цін коливатиметься від 8 до 10% на рік.

Нагадаємо, що Бюджетна декларація – це документ середньострокового бюджетного планування, який визначає засади бюджетної політики та показники державного бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту державного бюджету й прогнозів місцевих бюджетів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада