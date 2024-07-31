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Бюджетная декларация на 2025-2027 годы содержит ряд положительных сигналов для бизнеса, - Леонов

Фото: Алексей Леонов (архивное фото)
Автор: Александр Мороз

Правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Важнейшим вопросом в этом документе является обеспечение сектора обороны и безопасности, другие приоритетные направления – новая ветеранская политика, обеспечение экономической устойчивости, евроинтеграция, энергетическая независимость нашего государства.

Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Алексей Леонов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"В одобренной бюджетной декларации вижу несколько положительных сигналов для бизнеса. Ставки ключевых налогов в этом документе – НДС, налог на прибыль предприятия, налог на доходы физических лиц – остаются по-прежнему", - сообщил политик.

По его словам, также ожидается, что гривна сохранит свою стабильность: курс доллара на ближайшие три года прогнозируется на уровне 45-46 грн. Рост потребительских цен будет колебаться от 8 до 10% в год.

Напомним, что Бюджетная декларация – это документ среднесрочного бюджетного планирования, который определяет принципы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период и является основой для составления проекта государственного бюджета и прогнозов местных бюджетов.

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