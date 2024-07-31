Бюджетная декларация на 2025-2027 годы содержит ряд положительных сигналов для бизнеса, - Леонов

"В одобренной бюджетной декларации вижу несколько положительных сигналов для бизнеса. Ставки ключевых налогов в этом документе – НДС, налог на прибыль предприятия, налог на доходы физических лиц – остаются по-прежнему", - сообщил политик.

По его словам, также ожидается, что гривна сохранит свою стабильность: курс доллара на ближайшие три года прогнозируется на уровне 45-46 грн. Рост потребительских цен будет колебаться от 8 до 10% в год.

Напомним, что Бюджетная декларация – это документ среднесрочного бюджетного планирования, который определяет принципы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период и является основой для составления проекта государственного бюджета и прогнозов местных бюджетов.