В бюджеті Німеччини не вистачає понад 5 млрд євро на підтримку України, - Bild

Стверджується, що в проєкті бюджету зазначено лише 120 млн євро для України, хоча міністерство оборони Німеччини очікує, що наступного року Києву знадобляться 5,22 млрд. У Бундесвері розповіли, на що має бути виділено більше грошей:

880 млн на ППО;

675 млн на бойові броньовані машини;

390 млн на навчання;

935 млн на засоби захисту;

2,34 млрд на ремонт, запчастини й логістику.

Також у бюджет не включено 525 млн євро на заміну Бундесверу вже переданої техніки. Видання зазначає, що остаточно бюджет затвердять у середині листопада, до того часу йтимуть переговори.

"Ми маємо стримати своє слово. Не повинно бути так, що в нас вичерпаються фінансові можливості, коли справа дійде до допомоги Україні наступного року", - заявив відповідальний за оборонний бюджет у комітеті Андреас Шварц.

Він додав, що міністр фінансів зобовʼязаний надати додаткові млрд на допомогу Києву, адже Україна має мати можливість покластися на обіцянки Німеччини.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччини передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T. А нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Берліна танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.

Також наприкінці жовтня Берлін виділив 200 млн євро фінансової допомоги на відновлення України.