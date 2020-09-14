В бюджете-2021 предусмотрены доплаты пенсионерам старше 75 лет

В проекте государственного бюджета на 2021 год предусмотрены затраты на доплаты пенсионерам старше 75 лет. На эти цели планируется потратить 2,4 млрд грн.

Об этом говорится в презентации проекта, размещенном на сайте Министерства финансов.

Ранее Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году".

Проектом предлагается установить с 1 марта 2021 года лицам, которым исполнилось 80 лет и больше и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы за 2020 год, ежемесячную компенсационную выплату в размере до 500 гривен.

Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2 600 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Также предлагается установить предлагается установить с 1 июля 2021 года лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения 80 летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы за 2020 год, ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривен.

Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2 500 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год.