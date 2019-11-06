В бюджете-2020 сократили расходы на Нацагентство по предотвращению коррупции

Правительство Украины в проекте государственного бюджета предлагает выделить на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 689,3 млн грн. Об этом свидетельствуют данные проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду ко второму чтению.

Предложенная сума расходов на 15,1% меньше, чем планировалось выделить на НАПК в проекте госбюджета к первом чтению (812,1 млн грн).

Кроме того, цифра на 9,1% меньше показателей, которые содержатся в действующем законе о госбюджете на 2019 год (758,4 млн грн).

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено существенное увеличение расходов на все силовые ведомства: на Государственное бюро расследований - на 70%, на Национальное антикоррупционное бюро Украины - на 20%, на Генеральную прокуратуру - на 5,5%, на МВД - на 12,6%, на Минобороны, - 14,8%, на СБУ - на 26,5%, на Управление государственной охраны - на 17,9%.

Как сообщало РБК-Украина, расходы общего фонда государственного бюджета на Аппарат Верховной рады в 2020 году составят 2,001 млрд грн, что на 1,7% больше по сравнению с первым чтением.