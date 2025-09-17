Бюджет втрачає 900 доларів валютного виторгу на кожній тонні експортованого металобрухту, - "Метінвест"

Дефіцит металобрухту в Україні

Як відомо, зараз українських металургам бракує щонайменше 300 тис. тонн брухту. При цьому обсяг експорту лише зростає: у 2024 році обсяг склав близько 500 тис. тонн.

Через безконтрольне вивезення, яке іноді відбувається за "сірими" схемами, бюджет України вже втратив 3 млрд гривень.

Нагадаємо, наразі Єврокомісія розглядає обмеження на вивезення брухту з ЄС, бо це стратегічна сировина в межах "зеленого курсу".