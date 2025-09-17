RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Бюджет теряет 900 долларов валютной выручки на каждой тонне экспортируемого металлолома, - "Метинвест"

Фото: операционный директор компании "Метинвест" Александр Мироненко (metinvestholding.com)
Автор: Александр Мороз

Бесконтрольный экспорт лома превратился в настоящую проблему для украинской экономики, ведь если в начале войны объемы экспорта составляли 4 тысячи тонн в месяц, то сейчас они выросли до 50 тысяч.

Как пишет РБК-Украина, об этом рассказал операционный директор компании "Метинвест" Александр Мироненко на Форуме промышленников от Forbes Ukraine.

По его словам, с каждой тонной вывезенного лома Украина теряет около 800-900 долларов валютной выручки.

"Эти средства могли бы оставаться в экономике страны, если бы лом перерабатывался на украинских предприятиях и шел на внутренний рынок или экспортировался уже как готовая продукция, создавая новые возможности для развития национального производителя", - отметил Мироненко.

 

Дефицит металлолома в Украине

Как известно, сейчас украинским металлургам не хватает минимум 300 тыс. тонн лома. При этом объем экспорта только растет: в 2024 году объем составил около 500 тыс. тонн.

Из-за бесконтрольного вывоза, который иногда происходит по "серым" схемам, бюджет Украины уже потерял 3 млрд гривен.

Напомним, сейчас Еврокомиссия рассматривает ограничения на вывоз лома из ЕС, потому что это стратегическое сырье в рамках "зеленого курса".

Читайте РБК-Украина в Google News
Металлургпром