Бюджет теряет 900 долларов валютной выручки на каждой тонне экспортируемого металлолома, - "Метинвест"

Дефицит металлолома в Украине

Как известно, сейчас украинским металлургам не хватает минимум 300 тыс. тонн лома. При этом объем экспорта только растет: в 2024 году объем составил около 500 тыс. тонн.

Из-за бесконтрольного вывоза, который иногда происходит по "серым" схемам, бюджет Украины уже потерял 3 млрд гривен.

Напомним, сейчас Еврокомиссия рассматривает ограничения на вывоз лома из ЕС, потому что это стратегическое сырье в рамках "зеленого курса".