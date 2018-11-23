Бюджет впервые в истории принят еще в ноябре, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявил, что нынешний бюджет в три раза больше бюджета 2013 года

Государственный бюджет Украины впервые в истории приняли еще в ноябре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Петра Порошенко на встрече со студентами Киевского национального торгово-экономического университета.

Порошенко отметил, что впервые в истории Украины бюджет был принят так рано - еще в ноябре. В то же время он подчеркнул, что его расходная часть превышает 1,1 трлн гривен.

"Могу отметить, что это почти в три раза больше, чем бюджет 2013 года. Откуда взялись эти деньги? Детенизация. Собраны они с коррумпированных теневых потоков, которыми питалась бывшая украинская власть", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, за счет этих средств финансируется армия, реформа децентрализации, удалось начать реформирование судебной системы.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что представитель президента примет участие в Синоде Вселенского патриархата на следующей неделе. Он также отметил, что год назад мало кто верил, что в Украине может быть создана поместная церковь, но теперь это стало возможным.