Бюджет вперше в історії прийнято ще в листопаді, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявив, що нинішній бюджет утричі більший за бюджет 2013 року

Державний бюджет України вперше в історії прийняли ще в листопаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Петра Порошенка на зустрічі зі студентами Київського національного торговельно-економічного університету.

Порошенко зазначив, що вперше в історії України бюджет був прийнятий так рано - ще в листопаді. У той же час він підкреслив, що його видаткова частина перевищує 1,1 трлн гривень.

"Можу зазначити, що це майже в три рази більше, ніж бюджет 2013 року. Звідки взялися ці гроші? Детінізація. Зібрані вони з корумпованих тіньових потоків, якими живилася колишня українська влада", - підкреслив Порошенко.

За його словами, за рахунок цих коштів фінансується армія, реформа децентралізації, вдалося розпочати реформування судової системи.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що представник президента візьме участь в Синод Вселенського патріархату наступного тижня. Він також зазначив, що рік тому мало хто вірив, що в Україні може бути створена помісна церква, але тепер це стало можливим.