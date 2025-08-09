Як повідомляє розвідка, після квітневих змін уряд очікував дефіцит у сорок сім мільярдів чотириста доларів, але фактичні показники перевищили навіть цей прогноз.

Падіння нафтових та газових доходів на 18,5 % - до 69 млрд. доларів - стало наслідком одночасного зміцнення рубля та зниження світових цін на нафту.

Крім того, бюджетний план доходів не був виконаний: середньорічний курс рубля склав 85,9 за доларів, що значно міцніше за закладені у бюджет 94,3 долари.

Витрати уряду за сім місяців зросли на 20,8 %, до 314,9 млрд. доларів.

Ненафтогазові доходи збільшилися на 14 %, до 185 млрд. доларів, проте цього виявилося недостатньо для компенсації втрат від експорту енергоресурсів.

За підсумками року дефіцит федерального бюджету може сягнути 75 мільярдів доларів.

Офіційний прогноз зростання ВВП Росії переглянуто вниз - із 2,5 % до 0,5-1 %. Ці показники свідчать про суттєві економічні виклики, які стоять перед країною в умовах санкцій та нестабільності на світових ринках.