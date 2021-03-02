Бюджет Программы медгарантий составляет более 123 млрд гривен: на что пойдут средства

Сумма в 123,5 млрд гривен определена в законе о госбюджете-2021.

В пределах этой суммы предусмотрены:

почти 14 млрд гривен - на экстренную медицинскую помощь;

20 млрд 700 млн гривен - на первичную;

около 10 млрд гривен - на медицинскую помощь пациентам с COVID-19;

4 млрд 700 млн гривен - на лечение онкологических заболеваний;

около 6 млрд гривен - на медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным;

3 млрд 700 млн гривен - на лечение приоритетных сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инфаркты и инсульты;

почти 3 млрд гривен - на лечение пациентов с почечной недостаточностью в амбулаторных условиях.

"Все тарифы в Программе медицинских гарантий-2021 увеличили в пределах тех средств, которые выделили в государственном бюджете. Тарифы отражают фактические расходы учреждений на предоставление той или иной помощи и достаточны для оказания качественной услуги", - указано в сообщении.

В программе предусмотрено 35 пакетов медицинских услуг, в том числе пакет вакцинации от COVID-19.