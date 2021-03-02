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Бюджет Программы медгарантий составляет более 123 млрд гривен: на что пойдут средства

Автор: Юлия Струк

В Программе медицинских гарантий на этот год заложили 10 млрд гривен на помощь COVID-пациентам. В целом же бюджет программы составляет 123,5 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья.

Сумма в 123,5 млрд гривен определена в законе о госбюджете-2021.

В пределах этой суммы предусмотрены:

  • почти 14 млрд гривен - на экстренную медицинскую помощь;
  • 20 млрд 700 млн гривен - на первичную;
  • около 10 млрд гривен - на медицинскую помощь пациентам с COVID-19;
  • 4 млрд 700 млн гривен - на лечение онкологических заболеваний;
  • около 6 млрд гривен - на медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным;
  • 3 млрд 700 млн гривен - на лечение приоритетных сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инфаркты и инсульты;
  • почти 3 млрд гривен - на лечение пациентов с почечной недостаточностью в амбулаторных условиях.

"Все тарифы в Программе медицинских гарантий-2021 увеличили в пределах тех средств, которые выделили в государственном бюджете. Тарифы отражают фактические расходы учреждений на предоставление той или иной помощи и достаточны для оказания качественной услуги", - указано в сообщении.

В программе предусмотрено 35 пакетов медицинских услуг, в том числе пакет вакцинации от COVID-19.

Напомним, в программе медицинских гарантий-2021 заложили пакет вакцинации от коронавируса, который будет бесплатным для граждан.

Как писало РБК-Украина, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.

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