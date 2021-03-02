Бюджет Програми медгарантій становить понад 123 млрд гривень: на що підуть кошти

У Програмі медичних гарантій на цей рік заклали 10 млрд гривень на допомогу COVID-пацієнтам. Загалом же бюджет програми становить 123,5 млрд гривень.
Сума в 123,5 млрд гривень визначена у законі про держбюджет-2021.
В межах цієї суми передбачено:
"Усі тарифи у Програмі медичних гарантій-2021 збільшили в межах тих коштів, які виділили у державному бюджеті. Тарифи відображають фактичні витрати закладів на надання тієї чи іншої допомоги і є достатніми для надання якісної послуги", - вказано у повідомленні.
У програмі передбачено 35 пакетів медичних послуг, в тому числі пакет вакцинації від COVID-19.
Нагадаємо, у Програмі медичних гарантій-2021 заклали пакет вакцинації від коронавірусу, який буде безкоштовним для громадян.
Як писало РБК-Україна, Україна посіла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.