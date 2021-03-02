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Бюджет Програми медгарантій становить понад 123 млрд гривень: на що підуть кошти

Автор: Юлія Струк

У Програмі медичних гарантій на цей рік заклали 10 млрд гривень на допомогу COVID-пацієнтам. Загалом же бюджет програми становить 123,5 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Національної служби здоров'я.

Сума в 123,5 млрд гривень визначена у законі про держбюджет-2021.

В межах цієї суми передбачено:

  • майже 14 млрд гривень - на екстрену медичну допомогу;
  • 20 млрд 700 млн гривень - на первинну;
  • близько 10 млрд гривень - на медичну допомогу пацієнтам з COVID-19;
  • 4 млрд 700 млн гривень - на лікування онкологічних захворювань;
  • близько 6 млрд гривень - на медичну допомогу вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим;
  • 3 млрд 700 млн гривень - на лікування пріоритетних серцево-судинних захворювань, зокрема інфаркти та інсульти;
  • майже 3 млрд гривень - на лікування пацієнтів із нирковою недостатністю в амбулаторних умовах.

"Усі тарифи у Програмі медичних гарантій-2021 збільшили в межах тих коштів, які виділили у державному бюджеті. Тарифи відображають фактичні витрати закладів на надання тієї чи іншої допомоги і є достатніми для надання якісної послуги", - вказано у повідомленні.

У програмі передбачено 35 пакетів медичних послуг, в тому числі пакет вакцинації від COVID-19.

Нагадаємо, у Програмі медичних гарантій-2021 заклали пакет вакцинації від коронавірусу, який буде безкоштовним для громадян.

Як писало РБК-Україна, Україна посіла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.

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