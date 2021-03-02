Бюджет Програми медгарантій становить понад 123 млрд гривень: на що підуть кошти

У Програмі медичних гарантій на цей рік заклали 10 млрд гривень на допомогу COVID-пацієнтам . Загалом же бюджет програми становить 123,5 млрд гривень.

Сума в 123,5 млрд гривень визначена у законі про держбюджет-2021.

В межах цієї суми передбачено:

майже 14 млрд гривень - на екстрену медичну допомогу;

20 млрд 700 млн гривень - на первинну;

близько 10 млрд гривень - на медичну допомогу пацієнтам з COVID-19;

4 млрд 700 млн гривень - на лікування онкологічних захворювань;

близько 6 млрд гривень - на медичну допомогу вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим;

3 млрд 700 млн гривень - на лікування пріоритетних серцево-судинних захворювань, зокрема інфаркти та інсульти;

майже 3 млрд гривень - на лікування пацієнтів із нирковою недостатністю в амбулаторних умовах.

"Усі тарифи у Програмі медичних гарантій-2021 збільшили в межах тих коштів, які виділили у державному бюджеті. Тарифи відображають фактичні витрати закладів на надання тієї чи іншої допомоги і є достатніми для надання якісної послуги", - вказано у повідомленні.

У програмі передбачено 35 пакетів медичних послуг, в тому числі пакет вакцинації від COVID-19.