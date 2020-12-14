Бюджет, е-декларирование и экономические законы: Корниенко рассказал о планах Рады на неделю

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

На последней пленарной неделе 2020 года Верховная рада планирует восстановить электронное декларирование, принять Государственный бюджет и пакет экономических законопроектов, а также проголосовать за продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время заседания согласительного совета.

"Есть надежда, что страна пойдет в новый год с принятым бюджетом. Надеемся завтра расставить все точки над "и" и все-таки принять этот документ во втором чтении. На повестке дня также возврат механизмов электронного декларирования - те законопроекты, которые разработала рабочая группа. Думаю, что есть консенсус относительно их голосования в целом. Мы это поддерживаем - №4470, №4471", - рассказал глава политсилы.

На этой неделе депутаты собираются принять блок экономических законопроектов. В частности, законопроект об инвестиционных нянях №3760. Он предусматривает стимулы и льготы для инвесторов, которые хотят работать в Украине.

Парламент планирует рассмотреть законопроект №3656 об уменьшении НДС для аграриев. А еще принять во втором чтении законопроект №3087-д о создании Бюро экономической безопасности.

"Документ предусматривает появление независимого органа, который будет заниматься расследованием экономических преступлений. Это то, что мы обещали своим избирателям, международным партнерам. Надо говорить о скорейшем запуске Бюро и работать над этим. Ибо принять законопроект - это только начало, дальше нужно создавать этот новый орган", - подчеркнул глава "Слуги народа".

Кроме того, завтра Рада собирается продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2021 года. По словам Корниенко, это решение нужно для продолжения мирного процесса.

К концу последней пленарной неделе депутаты планируют успеть принять несколько инициатив для продолжения реформы децентрализации. Это законопроект № 4298 о местных госадминистрациях, который обновит рамку их действия в новых условиях децентрализации. А также законопроект № 3913 о военно-гражданских администрациях, что позволит гарантировать безопасность и нормализовать жизнедеятельность населения в районе отпора вооруженной агрессии РФ.

Корниенко также обратился от фракции к коллегам по парламенту с просьбой ускорить вынесение на рассмотрение законопроект № 4413 об обновлении Наблюдательного совета общественного телевидения.

"Это нужно, чтобы мы могли дать ответ на ту правовую коллизию, которая в этой сфере находится", - пояснил он.

Напомним, в "Слуге народа" также поддержали предложение относительно изменения графика работы ВР в январе в связи с локдауном. Так, депутаты предлагают работать в комитетах с 11 по 15 января и с 18 по 22 января. А неделя с 25 по 29 января сделать пленарной. Соответствующее постановление планируют принять на этой неделе.