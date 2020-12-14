Бюджет, е-декларування та економічні закони: Корнієнко розповів про плани Ради на тиждень

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

На останньому пленарному тижні 2020 року Верховна рада планує відновити електронне декларування, ухвалити Державний бюджет і пакет економічних законопроектів, а також проголосувати за продовження дії закону особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час засідання погоджувальної ради.

"Є надія, що країна піде в новий рік з ухваленим бюджетом. Сподіваємось завтра розставити всі крапки над "і" та все-таки ухвалити цей документ у другому читанні. На порядку денному також повернення механізмів електронного декларування - ті законопроекти, які розробила робоча група. Думаю, що є консенсус щодо їх голосування в цілому. Ми це підтримуємо - №4470 та №4471", - розповів очільник політсили.

Цього тижня депутати збираються ухвалити блок економічних законопроектів. Зокрема, законопроект про інвестиційних нянь №3760. Він передбачає стимули та пільги для інвесторів, які хочуть працювати в Україні.

Парламент планує розглянути законопроект №3656 про зменшення ПДВ для аграріїв. А ще ухвалити в другому читанні законопроект №3087-д про створення Бюро економічної безпеки.

"Документ передбачає появу незалежного органу, що займатиметься розслідуванням економічних злочинів. Це те, що ми обіцяли своїм виборцям, міжнародним партнерам. Треба говорити про якнайшвидший запуск Бюро і працювати над цим. Бо ухвалити законопроект - це лише початок, далі потрібно створювати цей новий орган", - підкреслив голова "Слуги народу".

Крім того, завтра Рада збирається продовжити дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО до 31 грудня 2021 року. За словами Корнієнка, це рішення потрібно для продовження мирного процесу.

До кінця останнього пленарного тижня року депутати планують встигнути ухвалити кілька ініціатив для продовження реформи децентралізації. Це законопроект № 4298 про місцеві держадміністрації, який оновить рамку їхньої дії в нових умовах децентралізації. А також законопроект № 3913 про військово-цивільні адміністрації, що дозволить гарантувати безпеку та нормалізувати життєдіяльність населення в районі відсічі збройної агресії РФ.

Корнієнко також звернувся від фракції до колег по парламенту з проханням пришвидшити винесення на розгляд законопроект № 4413 щодо оновлення Наглядової ради суспільного телебачення.

"Це потрібно, щоб ми могли дати відповідь на ту правову колізію, яка в цій сфері знаходиться", - пояснив він.

Нагадаємо, у "Слузі народу" також підтримали пропозицію щодо зміни графіку роботи ВР у січні у зв’язку з локдауном. Так, депутати пропонують працювати в комітетах з 11 по 15 січня та з 18 по 22 січня. А тиждень з 25 по 29 січня зробити пленарним. Відповідну постанову планують ухвалити цього тижня.