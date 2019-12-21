Бюджет на дороги збільшать на 20 мільярдів

Фото: Олександр Кубраков (facebook.com)

Зараз у Дорожньому фонді передбачено 38 млрд гривень на ремонт доріг

У парламенті зареєстровано два законопроекти, прийняття яких дасть можливість отримати додаткове фінансування на будівництво, ремонт і експлуатацію доріг з зовнішніх ринків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook глави "Укравтодору" Олександра Кубракова.

Він нагадав, що у Дорожньому фонді передбачено 38 млрд гривень на ремонт, будівництво та експлуатацію доріг.

"На сьогоднішній день у Дорожньому фонді передбачено 38 млрд гривень на ремонт, будівництво та експлуатацію доріг. З цих грошей 31,5 млрд відведено на ремонтно-будівельні роботи. І кожен, хто більш-менш розбирається в темі, знає, що таких сум, м'яко кажучи, недостатньо, щоб привести в порядок проблемні ділянки в різних куточках країни", - заявив він.

Кубраков зазначив, що "Укравтодор" спільно з урядом і Міністерством фінансів "знайшов можливість збільшити бюджет на ремонт і будівництво доріг майже 20 млрд". За його словами, ці гроші дозволять істотно наростити обсяги запланованих робіт.

"Що потрібно для того, щоб отримати ці гроші? У Верховній раді зареєстровано 2 розроблених нами законопроекту - номер 2661 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" і номер 2660 "Про внесення змін до закону України про Державний бюджет України на 2020 рік", - розповів Кубраков.

Нагадаємо, радник прем'єр-міністра Юрій Голік заявив, що обласні державні адміністрації не змогли освоїти кошти, виділені на ремонт автодоріг. До кінця року у Дорожньому фонді залишається невикористаних 2,8 млрд гривень.