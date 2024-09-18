Бюджет-2025: скільки часу протримаються військові за гроші освітян і медиків, та навпаки

В умовах великої війни головною статтею витрат державного бюджету на 2025 рік прогнозовано став сектор безпеки та оборони, на який планують направити 2 трлн 223 млрд грн — це понад чверть від усього ВВП країни. Запланований оборонний кошторис на 46,3 мільярда гривень більший за бюджет поточного року і на 530 млрд грн переважає аналогічний показник 2023-го.

РБК-Україна підрахувало, скільки днів війни можна профінансувати за рахунок бюджетів інших сфер і секторів національної економіки, та навпаки - скільки років можна було би фінансувати різні сфери суспільного життя і галузі економіки за рахунок грошей, які зараз витрачаються на війну.

Таким чином ми спробуємо "на пальцях" показати, як дорого українцям коштує війна.

Соціальна ціна війни

На соціальний захист наступного року планують виділили другий за обсягами бюджет після оборонки — 419,2 млрд грн. Ці кошти містять витрати на пенсії (237,9 млрд грн), допомогу малозабезпеченим сім’ям та особам у складних життєвих обставинах (127,9 млрд грн) і виплату пільг і субсидій (42,3 млрд грн).

Якщо рахувати загальний бюджет, то суми 419,2 млрд грн вистачить на 69 днів війни. А сума, яку заклали на пенсії (237,9 млрд грн), забезпечить 39 днів оборони.

На охорону здоров’я розраховано 210 млрд гривень: найбільшу частину у 175 млрд грн виділили на програму медичних гарантій — це перелік медичних послуг та ліків, які держава гарантує українцям безоплатно. Загального бюджету МОЗ вистачить на 35 днів бойових дій.

Далі йде освіта з сумою в 169,3 млрд грн. Найбільша стаття її видатків — це зарплати вчителів — 103,2 млрд грн. Бюджет галузі освіти забезпечить 28 днів війни, тобто трохи менше ніж місяць. А зарплати вчителів — лише 17 днів.

Місцеві бюджети на наступний рік мають профінансувати на 51,2 мільярда грн. Цих грошей вистачить на вісім з половиною днів війни.

На державний дорожній фонд, який спрямовує кошти на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг, виділили 43,2 млрд. Цих грошей вистачить усього на тиждень оборони держави.

На фінансування судової влади, куди входить зокрема Верховний та Вищий антикорупційний суд, заклали 25,8 млрд грн. Найбільше грошей, а саме 22,1 млрд грн отримає Державна судова адміністрація України. Загального кошторису вистачить на 4 дні війни.

Науку забезпечать у наступному році 14-м мільярдами гривень. Найбільшу частку направлять на підтримку пріоритетних наукових досліджень — 12,2 млрд грн.

На цифрову трансформацію пріоритетних галузей та сфер суспільного життя виділили ще 4 млрд грн. 3 млрд грн від цієї суми направили на розвиток українських інноваційних технологій, ще мільярд — на електронне урядування.

Якщо сумувати ці кошти, то загальний бюджет становитиме 18 млрд грн, які закінчаться за три доби війни.

На підтримку ветеранів війни та спорт виділили по 5,6 млрд грн. Якщо поєднаємо обидва бюджети, то вийде 11,2 млрд грн. Ці ресурси забезпечать два дні військового опору.

Культура та медіапростір отримають у 2025-му році 9,6 млрд грн. Найбільша частина припадає на функціонування та розвиток суспільного медіа, інформаційну безпеку та захист інфопростору — майже 4 мільярди грн. Усієї суми вистачить на півтори доби захисту країни від ворога.

Ціна втрачених перспектив

А тепер підрахуємо, як довго річний воєнний бюджет зміг би забезпечувати різні сфери суспільного житті і галузі економіки. Нагадаємо, що на безпеку та оборону заклали на наступний рік 2 трлн 223 млрд гривень.

Наприклад, "соціалка" з бюджетом у 419,2 млрд грн змогла б функціонувати на ці гроші 15 900 днів — це 63,5 місяці або 5,3 року. А пенсії у теперішньому обсязі (237,9 млрд грн) можна було би виплачувати близько 9 років.

Далі розглянемо, скільки років змогли би функціонувати за військові гроші інші державні сектори.

Охорону здоров’я (210 млрд) з бюджету на війну можна було би оплачувати протягом приблизно 3 868 днів або близько 10,6 року.

Освіта (169,3 млрд грн) — 4 791 день або понад 13 років.

Місцеві бюджети (51,2 млрд грн) — 15 900 днів або близько 43,5 року.

Судова влада (25,8 млрд грн) — 31 500 днів або близько 86,3 року.

Наука разом із цифровою трансформацією та сферою суспільного життя (18 млрд грн) — 45 000 днів або близько 123,3 року.

Підтримка ветеранів війни та спорт (11,2 млрд грн) — 72 200 днів або близько 198,6 року.

Культура та медіапростір (9,6 млрд грн) — 84 600 днів або близько 231,5 року.

Зазначимо, що бюджет сектору безпеки та оборони лише умовно можна назвати "грошима на війну", адже найбільшу його частину в об’ємі 1 158,4 млрд грн спрямують на виплати зарплат військовослужбовцям ЗСУ. А на озброєння та військову техніку заклали 737,2 млрд грн.

Нагадаємо, 13 вересня уряд схвалив проект державного бюджету України на 2025 рік. 14 вересня документ був зареєстрований у Верховній Раді. Доходи загального фонду держбюджету наступного року (без урахування офіційних трансфертів і грантів) передбачені на рівні 2007,4 млрд грн; видатки загального фонду державного бюджету становлять 3643,6 млрд грн.

Фінансовий ресурс на сектор безпеки та оборони у 2025 році зросте до 2223 млрд грн, що становить 26,3% від прогнозованого ВВП країни. Передбачені видатки включають грошове, речове та продовольче забезпечення військових, придбання озброєння, військової техніки та підтримку оборонно-промислового комплексу.