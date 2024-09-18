Бюджет-2025: сколько времени продержатся военные за деньги педагогов и медиков, и наоборот

В условиях большой войны главной статьей расходов государственного бюджета на 2025 год прогнозируемо стал сектор безопасности и обороны, на который планируют направить 2 трлн 223 млрд грн — это более четверти всего ВВП страны. Запланированная оборонная смета на 46,3 миллиарда гривен больше бюджета текущего года и на 530 млрд грн превышает аналогичный показатель 2023-го.

РБК-Украина подсчитало, сколько дней войны можно профинансировать за счет бюджетов других сфер и секторов национальной экономики, и наоборот - сколько лет можно было бы финансировать разные сферы общественной жизни и отрасли экономики за счет денег, которые сейчас тратятся на войну.

Таким образом, мы попытаемся "на пальцах" показать, как дорого украинцам обходится война.

Социальная цена войны

На социальную защиту в следующем году планируется выделить второй по объемам бюджет после оборонки — 419,2 млрд грн. Эти средства включают расходы на пенсии (237,9 млрд грн), помощь малоимущим семьям и лицам в сложных жизненных обстоятельствах (127,9 млрд грн), а также выплату льгот и субсидий (42,3 млрд грн).

Если считать общий бюджет, то суммы 419,2 млрд грн хватит на 69 дней войны. А сумма, заложенная на пенсии (237,9 млрд грн), обеспечит 39 дней обороны.

На здравоохранение рассчитано 210 млрд гривен: наибольшую часть в 175 млрд грн выделили на программу медицинских гарантий - это перечень медицинских услуг и лекарств, которые государство гарантирует украинцам безвозмездно. Общего бюджета Минздрава хватит на 35 дней боевых действий.

Далее следует образование с суммой в 169,3 млрд грн. Самая большая статья ее расходов – это зарплаты учителей – 103,2 млрд грн. Бюджет отрасли образования обеспечит 28 дней войны, то есть чуть меньше месяца. А зарплаты учителей - всего 17 дней.

Местные бюджеты на следующий год должны профинансироваться на 51,2 млрд грн. Этих денег хватит на восемь с половиной дней войны.

На государственный дорожный фонд, направляющий средства на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог, выделили 43,2 млрд. Этих денег хватит всего на неделю обороны государства.

На финансирование судебной власти, куда входит, в частности, Верховный и Высший антикоррупционный суд, заложили 25,8 млрд грн. Больше денег, а именно 22,1 млрд грн получит Государственная судебная администрация Украины. Общей сметы хватит на 4 дня войны.

Науку обеспечат в следующем году на 14 миллиардов гривен. Наибольшую долю направят в поддержку приоритетных научных исследований – 12,2 млрд грн.

На цифровую трансформацию приоритетных отраслей и сфер общественной жизни выделено еще 4 млрд грн. 3 млрд грн от этой суммы направили на развитие украинских инновационных технологий, еще миллиард – на электронное управление.

Если суммировать эти средства, то общий бюджет составит 18 млрд грн, которые закончатся через трое суток войны.

В поддержку ветеранов войны и спорта выделили по 5,6 млрд грн. Если объединим оба бюджета, то получится 11,2 млрд грн. Эти ресурсы обеспечат два дня военного сопротивления.

Культура и медиапространство получат в 2025 году 9,6 млрд грн. Большая часть приходится на функционирование и развитие общественного медиа, информационную безопасность и защиту инфопространства – почти 4 миллиарда гривен. Всей суммы хватит на полтора дня защиты страны от врага.

Цена утраченных перспектив

А теперь подсчитаем, как долго годовой военный бюджет смог бы обеспечивать разные сферы общественной жизни и отрасли экономики. Напомним, что на безопасность и оборону заложили на следующий год 2 трлн 223 млрд гривен.

Например, "социалка" с бюджетом в 419,2 млрд грн смогла бы функционировать на эти деньги 15 900 дней – это 63,5 месяца или 5,3 года. А пенсии в настоящем объеме (237,9 млрд грн) можно было бы выплачивать около 9 лет.

Далее рассмотрим, сколько лет смогли бы функционировать за военные деньги другие государственные сектора.

Здравоохранение (210 млрд) из бюджета на войну можно было бы оплачивать в течение примерно 3868 дней или около 10,6 года.

Образование (169,3 млрд грн) — 4 791 день или более 13 лет.

Местные бюджеты (51,2 млрд грн) – 15 900 дней или около 43,5 года.

Судебная власть (25,8 млрд грн) - 31 500 дней или около 86,3 года.

Наука вместе с цифровой трансформацией и сферой общественной жизни (18 млрд грн) – 45 000 дней или около 123,3 года.

Поддержка ветеранов войны и спорт (11,2 млрд грн) – 72 200 дней или около 198,6 года.

Культура и медиапространство (9,6 млрд грн) — 84 600 дней или около 231,5 года.

Отметим, что бюджет сектора безопасности и обороны лишь условно можно назвать "деньгами на войну", ведь самую большую его часть в объеме 1 158,4 млрд грн направят на выплаты зарплат военнослужащим ВСУ. А на вооружение и военную технику заложили 737,2 млрд грн.

Напомним, 13 сентября правительство одобрило проект государственного бюджета Украины на 2025 год. 14 сентября документ был зарегистрирован в Верховной Раде. Доходы общего фонда госбюджета на следующий год (без учета официальных трансфертов и грантов) предусмотрены на уровне 2007,4 млрд грн; расходы общего фонда государственного бюджета составляют 3643,6 млрд грн.

Финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны в 2025 году вырастет до 2223 млрд грн, что составляет 26,3% от прогнозируемого ВВП страны. Предусмотренные расходы включают в себя денежное, вещественное и продовольственное обеспечение военных, приобретение вооружения, военной техники и поддержку оборонно-промышленного комплекса.