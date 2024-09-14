Держбюджет-2025: де Україна братиме гроші, на що витрачатиме, і як ми будемо жити

Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік . Де уряд планує шукати трильйони гривень, на що витрачатиме, і який рівень життя чекає на українців – читайте в огляді бюджетної презентації Міністерства фінансів від РБК-Україна .

Пріоритети бюджету-2025

13 вересня уряд схвалив проект державного бюджету України на 2025 рік, який буде передано на розгляд Верховної Ради України.

Доходи загального фонду держбюджету наступного року (без урахування офіційних трансфертів і грантів) передбачені на рівні 2007,4 млрд грн; видатки загального фонду державного бюджету становлять 3643,6 млрд грн.

Фінансовий ресурс на сектор безпеки та оборони у 2025 році зросте до 2223 млрд грн, що становить 26,3% від прогнозованого ВВП країни. Передбачені видатки включають грошове, речове та продовольче забезпечення військових, придбання озброєння, військової техніки та підтримку оборонно-промислового комплексу.

Забезпечення соціального захисту також залишається важливим пріоритетом. Допомога ветеранам війни - фінансування програм підтримки збережено на рівні поточного року, з урахуванням розподілу інвестиційних проектів. Кошти для ВПО, особам з інвалідністю, пільги та субсидії, трансферти Пенсійному фонду на виплату пенсій будуть враховані у повному обсязі. Окрім того, у 2025 році будуть індексовані пенсії (з 1 березня 2025 року).

На підтримку соціально незахищених громадян виділено 419,2 млрд грн, з яких 237,9 млрд грн спрямовується Пенсійному фонду на виплати пенсій, 127,9 млрд грн - на допомогу малозабезпеченим сім’ям та особам у складних життєвих обставинах, а 42,3 млрд грн — на виплату пільг і субсидій. Також передбачені кошти для програм підтримки осіб з інвалідністю та сімей з дітьми.

Видатки на охорону здоров'я становитимуть 210,7 млрд грн, включаючи фінансування програми медичних гарантій та забезпечення лікарень ліками й медичними виробами для лікування тяжких захворювань. Пріоритетами зокрема є створення єдиного медичного простору та забезпечення житлом медичних працівників у сільській місцевості.

На освіту заплановано 169,3 млрд грн, що включає виплату заробітної плати вчителям, гранти на здобуття вищої освіти, забезпечення підручниками та здорове харчування учнів. Також передбачено 9,6 млрд грн на розвиток культури та інформаційного простору, 4 млрд грн — на цифрову трансформацію зокрема на фінансування Інноваційних проєктів для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони (BRAVE 1), 14 млрд грн — на підтримку наукових досліджень, зокрема у сфері оборонно-промислового комплексу, енергетики й енергоефективності.

У рамках підтримки бізнесу передбачено фінансування Фонду розвитку підприємництва у розмірі 18 млрд грн для надання пільгових кредитів за програмою "5-7-9%", а також 1,4 млрд грн буде виділено на гранти для бізнесу.

Для підтримки регіонів передбачено 12,2 млрд грн у вигляді субвенції на компенсацію різниці в тарифах, що дозволить місцевим бюджетам забезпечити доступність комунальних послуг для населення. Також 9,4 млрд грн буде спрямовано на забезпечення житлом громадян через програму Укрфінжитло.

Передбачено 1 млрд грн на гуманітарне розмінування земель, що дозволить забезпечити безпеку на територіях, постраждалих від бойових дій. Також передбачено 1,75 млрд грн для Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, який спрямований на зменшення викидів вуглецю та підвищення енергоефективності економіки.

Передбачено додаткову дотацію місцевим бюджетам у розімір 51,2 млрд грн, що на 17 млрд грн більше, ніж у 2024 році. Ці кошти спрямовуватимуться, зокрема, на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих територіях, що сприятиме відновленню економічної активності та підвищенню рівня життя населення у постраждалих від війни регіонах.

Для оперативного реагування на непередбачувані події в резервному фонді закладено 43,9 млрд грн. Соціальні стандарти, зокрема мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум, залишаються на рівні грудня 2024 року. Також бюджет передбачає нову модель управління публічними інвестиційними проектами з планом розподілу 25 млрд грн на 2025 рік.

Прогноз фінансування державного бюджету на 2025 рік передбачає зниження дефіциту до 19,4 % ВВП (в діючому законі про держбюджет на 2024 рік - 20,6%), що відповідає показникам узгоджених з міжнародними партнерами.

Державні запозичення загального фонду плануються в обсязі 2237,6 млрд грн, в тому числі внутрішні – 579,2 млрд грн та зовнішні – 1658,4 млрд грн. Наразі, ще не весь обсяг зовнішніх запозичень підтверджений міжнародними партнерами – що потребує подальшої кропіткої і наполегливої роботи.

Макропоказники, закладені в бюджет

Проект бюджету на 2025 рік передбачає номінальний ВВП 8 466,3 млрд грн порівняно з 7 484,7 млрд грн очікуваного ВВП за результатами 2024-го.

Інфляція на кінець року очікується на рівні 9,5%.

Середньомісячна зарплата має вирости з 20 581 грн в 2024 році до 24 389 грн.

Середньорічний курс гривні до долара (за прогнозом Мінекономіки) має зрости з 40,8 до 45.

Де брати гроші

Доходи загального фонду бюджету (без урахування офіційних трансфертів, грантів та допомог міжнародних партнерів) передбачені в розмірі 2 007,4 млрд грн, що на 410,8 млрд грн (на 25,7%) більше прогнозних доходів поточного року.

Очікується, що левову частину доходів бюджет отримає від ПДВ з ввезених на митну територію України товарів - 593,8 млрд грн. Це на 94,9 млрд більше, ніж планується зібрати в 2024 році.

За рахунок податку на доходи фізосіб держава планує зібрати 354,1 млрд грн, або +150,1 млрд до плану на 2024 рік.

ПДВ з вироблених в Україні товарів має принести в бюджет 318 млрд грн (+28,9 млрд).

Податок на прибуток підприємств - 205,5 млрд грн (+21,8 млрд).

Акцизний податок з вироблених в Україні товарів - 132,4 млрд грн (+34,2 млрд).

Акцизний податок з ввезених на територію України товарів - 114,8 млрд грн (+19,5 млрд).

Куди витрачатимуть гроші

Бюджетні видатки заплановані в розмірі 3 643,6 млрд грн, що на 535,4 млрд (на 17,2%) більше, ніж планується витратити в поточному році.

На безпеку і оборону планується витратити 2 223 млрд грн. Це більше, ніж планові 2 176,7 млрд в 2024-му.

На оплату праці захисникам планують витратити 1 158,4 млрд грн. В поточному році сума складає 1 149 млрд.

На озброєння і військову техніку закладено 737,2 млрд грн (порівняно з 704,9 млрд поточного року).

Так звані "Інші" видатки на безпеку і оборону передбачені в розмірі 327,4 млрд грн (порівняно з 322,8 млрд в 2024-му).

Очікується, що на безпеку та оборону в 2025 році буде спрямовано понад чверть прогнозованого ВВП - 26,3%, або 2223 млрд грн. В 2024 році ця частка має скласти 22,6%.

Держава планує отримати внутрішніх доходів на 2619,8 млрд грн: 579,2 млрд грн за рахунок облігацій внутрішньої позики і 2040,6 млрд за рахунок податків, зборів та інших платежів в бюджет.

Із внутрішніх ресурсів на безпеку і оборону підуть 2041,8 млрд грн.

Соціальний захист

На соціальний захист планується витратити 419,2 млрд грн.

На пенсії підуть 237,9 млрд грн.

На допомогу особам, які потрапили у складні життєві обставини, на дітей та малозабезпеченим сім’ям (4,5 млн отримувачів допомог, 230 тис. малозабезпечених сімей) витратять 127,9 млрд грн.

На виплати пільг і субсидій для 2,8 млн домогосподарств заплановано 42,3 млрд грн.

На соціальний захист осіб з інвалідністю - 6,7 млрд грн.

На підтримку ветеранів війни заплановано 5,6 млрд грн.

Охорона здоров’я

Фінансування охорони здоров’я передбачено в об’ємі 210,7 млрд грн.

Зокрема, програма медичних гарантій коштуватиме 175 млрд грн.

На ліки та медичні вироби для лікування тяжких захворювань закладено 11,8 млрд грн.

На виявлення та реагування на спалахи хвороб і надзвичайні ситуації запланували 4,4 млрд грн.

Для надання окремих медичних послуг деяким категоріям осіб, які захищають / захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в бюджеті закладено 939 млн грн.

Освіта

На фінансування освіти заплановано 169,3 млрд грн.

103,2 млрд грн – на зарплати вчителям.

28 млрд грн – це гранти на здобуття вищої освіти та підготовка фахівців за пріоритетними спеціальностями на умовах державного замовлення.

2,9 млрд грн - здорове харчування учнів початкових класів.

1,4 млрд грн - на підручники для школярів.

Культура та медіапростір

Культура обійдеться державі у 9,6 млрд грн.

3,9 млрд грн витратять на функціонування та розвиток суспільного медіа; інформаційну безпека та захист інфопростору.

2,1 млрд грн – на створення умов для розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян.

2 млрд грн витратять на розвиток української культури шляхом підтримки театрів і концертних організацій.

33 млн грн коштуватиме відновлення, збереження й увічнення національної пам’яті.

Цифрова трансформація пріоритетних галузей та сфер суспільного життя обійдеться державі у 4 млрд грн. З них розвиток українських інноваційних технологій "потягне" на 3 млрд грн, і електронне урядування – на 1 млрд.

На науку заклали 14 млрд грн. З них 12,2 млрд грн – на підтримку пріоритетних наукових досліджень, 594 млн грн – на грантову підтримку наукових досліджень Національним фондом досліджень, 544 млн грн – на модернізацію та оновлення дослідницької інфраструктури.

На спорт витратять 5,6 млрд грн. З них: підготовка та участь національних збірних команд у міжнародних і державних заходах коштуватиме 3,7 млрд грн; участь українських спортсменів в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, олімпійських фестивалях, Юнацьких олімпійських іграх - 1,3 млрд грн; розвиток олімпійського, паралімпійського, фізкультурно-спортивного, учнівського та студентського спортивних рухів - 402 млн грн; створення умов для тренувального процесу українських спортсменів - 86 млн грн; соціальний проект "Активні парки – локації здорової України" для відновлення ментального здоров’я нації - 156 млн грн.

Судова влада

Фінансування судів коштуватиме українцям 25,8 млрд грн. З них: 22,1 млрд грн підуть на Державну судову адміністрацію України; 2,4 млрд грн – на Верховний суд; 508 млн грн – на Вищий антикорупційний суд; 367 млн грн – на Вищу раду правосуддя; 333 млн грн – на Конституційний суд України.

Гроші дипломатам

Забезпечення інституційних можливостей закордонних дипломатичних установ – коштуватиме 7,9 млрд грн. З них 6,7 млрд грн піде на функціонування закордонних дипломатичних установ України.

На забезпечення міжнародного позитивного іміджу та проведення зовнішньої політики України витратять 698 млн грн.

А ще 460 млн грн складають внески України до міжнародних організацій.

Підтримка бізнесу

Держава запланувала профінансувати Фонд розвитку підприємництва, за рахунок якого фінансується популярна програма пільгового кредитування під 5-7-9%, на 18 млрд грн.

Ще 1,4 млрд грн заплановано на гранти бізнесу.

Фонду розвитку інновацій передбачені 3 млрд грн.

Суттєві кошти передбачено на відновлення, розвиток регіонів та окремих галузей.

Так, в резервний фонд (зокрема, на дороги для військових потреб) заплановано направити 43,9 млрд грн.

В Державний дорожній фонд спрямують 43,2 млрд грн.

12,2 млрд грн підуть на підтримку регіонів у вигляді субвенції на компенсацію різниці в тарифах.

9,4 млрд грн – на забезпечення житлом громадян через Укрфінжитло.

В Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації – спрямують 1,75 млрд грн.

На гуманітарне розмінування земель заплановано 1 млрд грн.

Додаткова дотація місцевим бюджетам для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування, зокрема на деокупованих територіях, передбачена в розмірі 51,2 млрд грн, що на 17 млрд більше, ніж в 2024 році.

Потреби у міжнародному фінансуванні

Потреба у міжнародному фінансуванні в 2025 році має скласти 38,4 млрд доларів (з урахуванням гранту від ЄС обсягом 1,5 млрд євро). Це менше, ніж в 2024 році (41,3 млрд доларів).

Дефіцит державного бюджету та державний борг

Плановий дефіцит державного бюджету в 2025 році має зменшитися щодо показника 2024 року: з 1 846,1 до 1 640,6 млрд грн. Якщо в поточному році плановий дефіцит складе 24,1% до ВВП, то наступного - 19,4% до ВВП.

Державний борг має зменшитися з прогнозованих в 2024-му 100,5% від ВВП до 97% (з 7 680,2 млрд грн до 8 210,5).

Проектом державного бюджету на 2025 рік передбачено, зокрема, державні запозичення в розмірі 2 237,6 млрд грн. З них 1 658,4 млрд грн – зовнішні запозичення, 579,2 млрд – внутрішні.

На погашення боргів заплановано витратити 691,4 млрд грн. З них 129,4 млрд грн – на зовнішні борги, 562 млрд – на внутрішні. Обслуговування боргів коштуватиме бюджету 480,8 млрд грн.

Надходження від приватизації державного майна мають скласти 3,2 млрд грн.