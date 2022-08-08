Бюджет на 2023 год: какие будут приоритеты и урежут ли пенсии

Государственный бюджет на 2023 год с учетом военного времени сохранит основные социальные расходы, в том числе пенсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По его словам, приоритеты бюджета на 2023 год - это сохранение макрофинансовой стабильности, финансирование Вооруженных сил и поддержка людей.
"Проект бюджета пишем с учетом требований военного времени: сохранение основных военных и социальных расходов, создание Фонда оперативного восстановления, продолжение программ стимулирования экономики", - отметил Шмыгаль.
Он также дал задачу Министерству финансов изучить расходы, особенно те, которые касаются государственных органов власти.
"Все должны ясно понимать, что является настоящим приоритетом во время войны", - добавил премьер.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов и работодатели выступают против запланированного повышения минимальной зарплаты в 2023 году с 6700 до 7250 гривен.
Также сообщалось, что реальный прожиточный минимум в Украине значительно больше фактического и составляет около 6500 гривен.
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