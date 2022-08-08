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Бюджет на 2023 год: какие будут приоритеты и урежут ли пенсии

Фото: министр финансов Сергей Марченко и премьер Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Илона Свиридова

Государственный бюджет на 2023 год с учетом военного времени сохранит основные социальные расходы, в том числе пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, приоритеты бюджета на 2023 год - это сохранение макрофинансовой стабильности, финансирование Вооруженных сил и поддержка людей.

"Проект бюджета пишем с учетом требований военного времени: сохранение основных военных и социальных расходов, создание Фонда оперативного восстановления, продолжение программ стимулирования экономики", - отметил Шмыгаль.

Он также дал задачу Министерству финансов изучить расходы, особенно те, которые касаются государственных органов власти.

"Все должны ясно понимать, что является настоящим приоритетом во время войны", - добавил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов и работодатели выступают против запланированного повышения минимальной зарплаты в 2023 году с 6700 до 7250 гривен.

Также сообщалось, что реальный прожиточный минимум в Украине значительно больше фактического и составляет около 6500 гривен.

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