Бюджет-2022: сколько получит Пенсионный фонд

Украинский премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, какой будет бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в проекте госбюджета на 2022 год. Он составит 531 млрд гривен .

Об этом он заявил на заседании правительства, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию брифинга .

Глава правительства сообщил, что бюджет Пенсионного фонда на следующий год составит 531 млрд гривен, что на 31 млрд больше 2021-го года.

"Мы запускаем индексацию всех пенсий с 1 марта - это дополнительные 28,2 млрд гривен. Доплаты военным пенсионерам - 10,6 млрд грн. Пересчет пенсий чернобыльцам - дополнительно 2,5 млрд грн. Продолжение программ доплаты пенсионерам старше 75 лет и новые доплаты", - сообщил Шмыгаль.