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Пенсионерам будут доплачивать по 300 гривен: кто и когда получит деньги

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Среда 15 сентября 2021 14:17
Пенсионерам будут доплачивать по 300 гривен: кто и когда получит деньги Фото: премьер Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине с 1 октября 2022 году пенсионерам будут доплачивать ежемесячно до 300 гривен. Доплаты будут установлены пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривен. Это те категории граждан, у которых пенсии меньше средней заработной платы 2020 года", - заявил Шмыгаль.

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