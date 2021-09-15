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Бюджет-2022: скільки отримає Пенсійний фонд

Автор: Анастасія Рокитна

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, який буде бюджет Пенсійного фонду України (ПФУ) у проекті держбюджету на 2022 рік. Він складе 531 млрд гривень.

Про це він заявив на засіданні уряду, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію брифінгу.

Голова уряду повідомив, що бюджет Пенсійного фонду на наступний рік складе 531 млрд гривень, що на 31 млрд більше 2021-го року.

"Ми запускаємо індексацію всіх пенсій з 1 березня - це додаткові 28,2 млрд гривень. Доплати військовим пенсіонерам - 10,6 млрд грн. Перерахунок пенсій чорнобильцям - додатково 2,5 млрд грн. Продовження програм доплати пенсіонерам старше 75 років та нові доплати.", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, крім того в Україні з 1 жовтня 2022 році пенсіонерам будуть доплачувати щомісяця до 300 гривень.

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