Бюджет-2020: Ярославский готов финансировать аэропорт в Днепре

В бюджете-2020 на аэропорт Днепра предусмотрен 1 млрд гривен, еще около 70 млн долларов на строительство выделит группа DCH Александра Ярославского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как известно сегодня, 14 ноября, Верховная рада приняла во втором чтении проект закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, в котором на аэропорт Днепра предусмотрен 1 млрд гривен.

Выделенные средства вложат в начало работ по созданию новой взлетной полосы и радиомаячной системы. Кроме того, еще 200 млн гривен должны быть направлены на проектные работы. Строительством терминала займется частный инвестор - группа DCH Ярославского. По данным СМИ, соответствующая договоренность была достигнута чуть больше месяца назад на встрече главы Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко и Ярославского.

Сообщается, что проект строительства аэропорта “Днепр” будет реализован в формате частно-государственного партнерства: Ярославский инвестирует около 70 млн долларов в строительство аэропорта, а государство выделит около 3 млрд гривен на новую взлетно-посадочную полосу.

Как ожидается, строительные работы начнутся уже весной 2020 года.

Напомним, во время своего первого визита в Днепр президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вопрос с аэропортом в городе-миллионнике наконец-то будет решен. Свое намерение он подтвердил во время пресс-марафона 10 октября.

"Ничего не откладывается. В 2020-м мы будем строить аэропорт в Днепре", - сказал президент.