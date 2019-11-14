Бюджет-2020: Ярославський готовий фінансувати аеропорт в Дніпрі

У бюджеті-2020 на аеропорт Дніпра передбачено 1 млрд гривень, ще близько 70 млн доларів на будівництво виділить група DCH Олександра Ярославського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як відомо сьогодні, 14 листопада, Верховна рада прийняла у другому читанні проект закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", в якому на аеропорт Дніпра передбачено 1 млрд гривень.

Виділені кошти вкладуть в початок робіт по створенню нової злітної смуги і радіомаячної системи. Крім того, ще 200 млн гривень повинні бути спрямовані на проектні роботи. Будівництвом терміналу займеться приватний інвестор - група DCH Ярославського. За даними ЗМІ, відповідна домовленість була досягнута трохи більше місяця тому на зустрічі голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренка і Ярославського.

Повідомляється, що проект будівництва аеропорту "Дніпро" буде реалізований у форматі приватно-державного партнерства: Ярославський інвестує близько 70 млн доларів у будівництво аеропорту, а держава виділить близько 3 млрд гривень на нову злітно-посадкову смугу.

Як очікується, будівельні роботи розпочнуться вже навесні 2020 року.

Нагадаємо, під час свого першого візиту в Дніпро президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що питання з аеропортом у місті-мільйоннику нарешті буде вирішено. Свій намір він підтвердив під час прес-марафону 10 жовтня.

"Нічого не відкладається. У 2020-му ми будемо будувати аеропорт у Дніпрі", - сказав президент.