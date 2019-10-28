Бюджет-2020 получил более 2,5 тысяч поправок ко второму чтению

В проект государственного бюджета ко второму чтению уже подано более 2500 поправок. Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, Кабмин планирует подать проект до 3 ноября.

"Кабмин работает... По внесению проекта о госбюджете, который планирует подать до 3 ноября. Уже подано более 2500 поправок, 700 из которых уже учтены", - сообщила Верещук.

По словам Верещук, проект госбюджета-2020 должен быть представлен вовремя.

"А именно до 3 ноября. А также будет (вовремя, - ред.) рассмотрен депутатами в зале для голосования", - добавила она.

Как писало РБК-Украина, проект государственного бюджета-2020 будет принят в соответствии с графиком, заверил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. Так, в ходе заседания комитета по вопросам бюджета 6 сентября 2019 был утвержден график принятия проекта государственного бюджета на 2020 год.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Кабинет министров подаст в Верховную раду проект госбюджета-2020 на второе чтение в соответствии с Бюджетным кодексом - не позднее 3 ноября. Как отметила чиновник, министерство активно работает над подготовкой проекта государственного бюджета.

Нардепы приняли законопроект о государственном бюджете на 2020 год за основу в первом чтении 18 октября. Так, депутаты поддержали проект постановления №2000-П "О выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2020 год".